करण ने तय किया ठेले से ऑटोमोबाइल कंपनी में इंजीनियर तक का सफर, सिर पर छत तक नहीं थी नसीब

करण ने 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत अंक लाकर अपने हौसलों को एक नई पहचान दी। उसी वर्ष परीक्षा में भी अच्छा प्रदर्शन किया और प्रयागराज के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड रूरल टेक्नोलॉजी में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में प्रवेश लिया। लेकिन यहां भी सबसे बड़ा सवाल आर्थिक तंगी का था। ऐसे में ‘शुरुआत फाउंडेशन’ नामक संस्था ने करण की पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाई। करण ने अपने अन्य खर्चों के लिए बच्चों को ट्यूशन कराया ताकि कुछ खर्च निकाल सके। हालांकि आर्थिक तंगी होने पर आगे पढ़ाई के लिए परिवार ने कई बार मना भी किया। परिवार ने कहा था कि पढ़ाई छोड़कर नौकरी पर ध्यान दो। लेकिन करण के हौसले मजबूत थे और आखिरकार फाउंडेशन व शिक्षकों के सहयोग से करण ने अपनी पढ़ाई पूरी की और आज पुणे की एक ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में क्वालिटी इंजीनियर के रूप में काम कर रहा है।