Rajasthan: माता-पिता को नशे की गोली खिलाकर करता था नाबालिग से बलात्कार, अब मिली इतने साल की सजा

लोक अभियोजक ने यह भी बताया कि पीड़िता गर्भवती हो गई थी, जिसे विधिक क्रिया अपनाते हुए गर्भपात की प्रक्रिया भी की गई थी। उन्होंने कहा कि मामला गंभीर प्रकृति का है, अत: आरोपी को सख्त सजा दी जाए। न्यायालय ने पत्रावली पर आई साक्ष्य का बारिकी से विश्लेषण कर आरोपी शंकर को उक्त सजा व जुर्माने के साथ-साथ अन्य विभिन्न धाराओ में सजा और अर्थदण्ड से दंडित किया। सभी सजा साथ-साथ भुगतने का आदेश दिया। न्यायालय ने आरोपी पर कुल एक लाख 31 हजार रुपए का आर्थिक दण्ड लगाया है।