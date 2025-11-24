Jhunjhunu: शादी से घर लौटे 75 लोग एक साथ हो गए बीमार, एक्शन में आया स्वास्थ्य विभाग, ये निकला कारण

फूड पॉइजनिंग की इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शादी स्थल पर जाकर भोजन बनाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी जुटाई। टीम ने हलवाई और स्टाफ से बात करके यह समझने की कोशिश की कि किस सामग्री से समस्या उत्पन्न हो सकती है। खाद्य सामग्री की जांच के लिए विभाग ने दूध, दही, पनीर, काजू कतली, मूंग दाल का हलवा सहित कुल आठ सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। विभाग का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होगा।