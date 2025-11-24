Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

Jhunjhunu: शादी से घर लौटे 75 लोग एक साथ हो गए बीमार, एक्शन में आया स्वास्थ्य विभाग, ये निकला कारण

Rajasthan News: शादी समारोह में भोजन करने वाले करीब 75 लोग अचानक फूड पॉइज़निंग का शिकार हो गए। उल्टी-दस्त की बढ़ती शिकायतों के बाद स्वास्थ्य विभाग तुरंत सक्रिय हुआ और प्रभावित क्षेत्रों में जांच और उपचार शुरू किया।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Akshita Deora

Nov 24, 2025

फूड पॉइजनिंग के बाद जानकारी जुटाती चिकित्सा विभाग की टीम (फोटो: पत्रिका)

Food Poisoning In Wedding: झुंझुनूं शहर में एक शादी समारोह में फूड पॉइजनिंग से 75 लोग बीमार हो गए। यहां पर भोजन करने के दूसरे दिन रविवार दोपहर बाद लोगों में उल्टी-दस्त की शिकायतें बढ़ने लगीं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आया।

जानकारी मिलते ही विभाग की टीमों ने प्रभावित इलाकों में जाकर हालात का जायजा लिया और मरीजों को उपचार दिया। अब तक करीब 75 लोगों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण सामने आए हैं, हालांकि सभी की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। शनिवार रात भोज के बाद अचानक कई लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी।

अधिकांश मरीज झुंझुनूं शहर के शिव कॉलोनी और राजपूत कॉलोनी के मिले, जहां स्वास्थ्य विभाग ने घर-घर जाकर लोगों की जांच की। इन दोनों कॉलोनियों में करीब 25 लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत पर दवा दी गई। विभाग के अनुसार, इनमें से किसी की भी हालत गंभीर नहीं थी।

शादी स्थल से आठ सैंपल लिए

फूड पॉइजनिंग की इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग ने शादी स्थल पर जाकर भोजन बनाने की पूरी प्रक्रिया की जानकारी जुटाई। टीम ने हलवाई और स्टाफ से बात करके यह समझने की कोशिश की कि किस सामग्री से समस्या उत्पन्न हो सकती है। खाद्य सामग्री की जांच के लिए विभाग ने दूध, दही, पनीर, काजू कतली, मूंग दाल का हलवा सहित कुल आठ सैंपल लिए हैं, जिन्हें जांच के लिए लैब भेजा गया है। विभाग का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही वास्तविक कारण स्पष्ट होगा।

लड़की की थी शादी

जानकारी के अनुसार शहर के एक रिसोर्ट में शनिवार को गणेशसिंह के परिवार में लड़की की शादी थी। बारात बीकानेर से आई थी। बारात में आने वाले लोगों व स्थानीय लोगों के लिए भोज बनाया गया था। बीमार होने वाले सभी लोग स्थानीय हैं।

स्टाफ से सूचना मिलते ही फूड सेफ्टी टीम को तुरंत जमुना रिसोर्ट भेजा गया। टीम ने भोजन में उपयोग की गई आठ सामग्री के सैंपल लिए हैं। अब तक करीब 75 लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत मिली है। सोमवार को अलग-अलग टीमें प्रभावित क्षेत्रों में जाकर सैंपलिंग भी करेंगी, ताकि कारण स्पष्ट हो सके। सभी मरीजों की स्थिति सामान्य है।

डॉ. छोटेलाल गुर्जर, सीएमएचओ, झुंझुनूं

उत्तरासर गांव के लोग भी फूड पॉइजनिंग की चपेट में

कार्यक्रम में शामिल उत्तरासर गांव के कई लोग भी फूड पॉइजनिंग की चपेट में आए। गांव में लक्षण दिखने पर चिकित्सा दल को तुरंत भेजा गया। वहां करीब 40 लोगों को दवा देकर स्थिति नियंत्रित की गई। वहीं, एहतियातन दस लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनकी हालत नियंत्रण में है।

Published on:

24 Nov 2025 07:55 am

Published on: 24 Nov 2025 07:55 am

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

