मुख्य सचिव ने SMS अस्पताल का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

जयपुर। राजस्थान में सड़क हादसों में जीवन बचाने की क्षमता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द एक प्रभावी एक्शन प्लान तैयार करेगी। इसके साथ ही प्रदेश में ट्रॉमा केयर पॉलिसी भी बनाई जाएगी और सभी लेवल-1 और लेवल-2 ट्रॉमा सेंटर्स को चरणबद्ध तरीके से मजबूत किया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को कम करना और घायल व्यक्तियों को गोल्डन ऑवर में बेहतर इलाज उपलब्ध कराना है।