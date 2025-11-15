राजस्थान का नया प्रशासनिक चेहरा: जानिए IAS श्रीनिवास की कहानी, 22 की उम्र में रची थी सफलता

आईएएस वी. श्रीनिवास। फोटो: पत्रिका
जयपुर। केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वी. श्रीनिवास की सेवाएं राजस्थान सरकार को लौटा दी। इसके साथ ही वी. श्रीनिवास के राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, अभी मुख्य सचिव की नियुक्ति के आदेश का इंतजार है। माना जा रहा है कि वे सोमवार को राजस्थान में पदभार संभाल सकते हैं। 1989 बैच के श्रीनिवास सीएस के लिए दावेदार अन्य अधिकारियों से वरिष्ठता में भी ऊपर हैं।
बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुरुवार को दिल्ली में श्रीनिवास ने मुलाकात की थी। इसके बाद से उनको मुख्य सचिव बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई थी। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत मंत्रालय सचिव वी. श्रीनिवास को वापस बुलाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था, जिसके आधार पर केन्द्र सरकार ने उन्हें रिलीव कर दिया।
भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वी. श्रीनिवास ने अपनी आधी से ज़्यादा सेवा केंद्र सरकार में बिताई है। वे करीब 20 साल प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं और मंत्रालय में उप सचिव के रूप में कार्य किया है। श्रीनिवास ने दिल्ली में शुक्रवार को ई-गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के नामांकन की बैठक ली थी।
श्रीनिवास केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। वे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव और पेंशन व पेंशनर्स के कल्याण विभाग के सचिव रहे। उन्हें डीओपीटी का अतिरिक्त चार्ज भी मिला था। उन्होंने विदेश मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में भी काम किया है। जब वे दिल्ली AIIMS में डिप्टी डायरेक्टर थे, तब उन्होंने डिजिटल-AIIMS प्रोजेक्ट शुरू किया था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया है। वे आईएमएफ वाशिंगटन में एडवाइजर रहे हैं।
वी. श्रीनिवास का जन्म 1 सितंबर 1966 को तेलंगाना में हुआ। उन्होंने हैदराबाद की ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक किया। उन्होंने महज 22 साल की उम्र में आईएएस परीक्षा पास की। वे राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। राजस्थान में उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्थान टैक्स बोर्ड, बजट व योजना विभाग, स्वास्थ्य-विज्ञान विभाग सहित कई विभागों में सचिव पद पर काम किया है।
