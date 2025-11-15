राजस्थान का नया प्रशासनिक चेहरा: जानिए IAS श्रीनिवास की कहानी, 22 की उम्र में रची थी सफलता

श्रीनिवास केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। वे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव और पेंशन व पेंशनर्स के कल्याण विभाग के सचिव रहे। उन्हें डीओपीटी का अतिरिक्त चार्ज भी मिला था। उन्होंने विदेश मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में भी काम किया है। जब वे दिल्ली AIIMS में डिप्टी डायरेक्टर थे, तब उन्होंने डिजिटल-AIIMS प्रोजेक्ट शुरू किया था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया है। वे आईएमएफ वाशिंगटन में एडवाइजर रहे हैं।