Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

राजस्थान का नया प्रशासनिक चेहरा: जानिए IAS श्रीनिवास की कहानी, 22 की उम्र में रची थी सफलता

IAS V. Srinivas: राजस्थान के नए मुख्य सचिव को लेकर सब कुछ तय हो चुका है। बस अब मुख्य सचिव की नियुक्ति के आदेश का इंतजार है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anil Prajapat

Nov 15, 2025

V.-Srinivas-2

आईएएस वी. श्रीनिवास। फोटो: पत्रिका

जयपुर। केंद्र सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वी. श्रीनिवास की सेवाएं राजस्थान सरकार को लौटा दी। इसके साथ ही वी. श्रीनिवास के राजस्थान का नया मुख्य सचिव बनने का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, अभी मुख्य सचिव की नियुक्ति के आदेश का इंतजार है। माना जा रहा है कि वे सोमवार को राजस्थान में पदभार संभाल सकते हैं। 1989 बैच के श्रीनिवास सीएस के लिए दावेदार अन्य अधिकारियों से वरिष्ठता में भी ऊपर हैं।

बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से गुरुवार को दिल्ली में श्रीनिवास ने मुलाकात की थी। इसके बाद से उनको मुख्य सचिव बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई थी। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत मंत्रालय सचिव वी. श्रीनिवास को वापस बुलाने का प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा था, जिसके आधार पर केन्द्र सरकार ने उन्हें रिलीव कर दिया।

श्रीनिवास ने 20 साल प्रतिनियुक्ति पर बिताए

भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वी. श्रीनिवास ने अपनी आधी से ज़्यादा सेवा केंद्र सरकार में बिताई है। वे करीब 20 साल प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं और मंत्रालय में उप सचिव के रूप में कार्य किया है। श्रीनिवास ने दिल्ली में शुक्रवार को ई-गवर्नेंस 2026 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों के नामांकन की बैठक ली थी।

केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर रहे

श्रीनिवास केंद्र सरकार में कई अहम पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। वे प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव और पेंशन व पेंशनर्स के कल्याण विभाग के सचिव रहे। उन्हें डीओपीटी का अतिरिक्त चार्ज भी मिला था। उन्होंने विदेश मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय में भी काम किया है। जब वे दिल्ली AIIMS में डिप्टी डायरेक्टर थे, तब उन्होंने डिजिटल-AIIMS प्रोजेक्ट शुरू किया था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी काम किया है। वे आईएमएफ वाशिंगटन में एडवाइजर रहे हैं।

कौन है वी. श्रीनिवास?

वी. श्रीनिवास का जन्म 1 सितंबर 1966 को तेलंगाना में हुआ। उन्होंने हैदराबाद की ओस्मानिया यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक किया। उन्होंने महज 22 साल की उम्र में आईएएस परीक्षा पास की। वे राजस्थान कैडर के अधिकारी हैं। राजस्थान में उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, राजस्थान टैक्स बोर्ड, बजट व योजना विभाग, स्वास्थ्य-विज्ञान विभाग सहित कई विभागों में सचिव पद पर काम किया है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के मुख्य सचिव का क्यों हुआ अचानक ट्रांसफर? सामने आए ये 3 बड़े कारण, 13 महीने बाद होना था रिटायरमेंट
जयपुर
Sudhansh Pant

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Nov 2025 02:00 pm

Published on:

15 Nov 2025 01:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / राजस्थान का नया प्रशासनिक चेहरा: जानिए IAS श्रीनिवास की कहानी, 22 की उम्र में रची थी सफलता

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आदिवासियों का धरती आबा: शोषण के विरुद्ध ऐतिहासिक हुंकार

ओपिनियन

संपादकीय: बालमन के भावों की अनदेखी चिंताजनक

ओपिनियन

नाहरगढ़ पार्क में हिमालयी ब्लैक बियर का नया जोड़ा, लाए गए जम्मू-कश्मीर से, जल्द दिखेंगे पर्यटकों को

जयपुर

Result Update: 21 लाख परीक्षार्थियों का इंतजार खत्म, बोर्ड ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा के परिणामों पर दी बड़ी अपडेट

जयपुर

धार्मिक भावनाएं आहतः वेज पिज्जा मंगाया, खाया तो निकला नॉनवेज, ब्राह्मण युवक ने किया केस दर्ज

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.