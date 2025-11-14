Rajasthan: केन्द्र सरकार ने वी. श्रीनिवास को किया रिलीव, बन सकते हैं राजस्थान के नए मुख्य सचिव

गौरतलब है कि मुख्य सचिव सुधांश पंत के केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर जाने व राज्य मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को दिल्ली में कई प्रमुख व्यक्तियों से मुलाकात की थी। केन्द्र में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी वी. श्रीनिवास भी सीएम से मिले थे, जिसके बाद उनको मुख्य सचिव बनाए जाने की अटकलें तेज हो गई थीं।