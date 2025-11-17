Jhunjhunu: बैंकॉक में 80000 रुपए वेतन की नौकरी का झांसा, टारगेट पूरे नहीं होते तो मिलती सजा, 8वीं फेल टैंपो चालक ने ऐसे ठगा

महेश ने उसे बताया कि वह बैंकॉक में अच्छी नौकरी लगवा देगा। जहां प्रतिमाह अस्सी हजार रुपए वेतन मिलेगा। इस पर पीड़ित ने ऑनलाइन तीस हजार रुपए और नकद एक लाख सत्तर हजार रुपए महेश को दे दिए। इसके बाद महेश ने युवक को थाईलैंड भेजा, जहां उसका एजेंट मिला। एजेंट युवक को जंगलों के रास्ते म्यांमार ले गया और पहाड़ों के बीच बंधक बनाकर रखा। वहां कई देशों से लाए गए युवकों के साथ उसे अमरीका के नागरिकों से ऑनलाइन ठगी करवाने के लिए मजबूर किया जाता था।