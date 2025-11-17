Jhunjhunu: बैंकॉक में 80000 रुपए वेतन की नौकरी का झांसा, टारगेट पूरे नहीं होते तो मिलती सजा, 8वीं फेल टैंपो चालक ने ऐसे ठगा

Patrika LogoSwitch to English

बैंकॉक में 80000 रुपए वेतन की नौकरी का झांसा, टारगेट पूरे नहीं होते तो मिलती सजा, 8वीं फेल टैंपो चालक ने ऐसे ठगा

बैंकॉक में 80,000 रुपए वेतन की नौकरी का झांसा देकर युवक को म्यांमार ले जाकर बंधक बनाकर साइबर ठगी करवाने वाले आरोपी महेश कुमार को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

Akshita Deora

Nov 17, 2025

युवक को बैंकॉक में नौकरी दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगी में धकेलने वाला आरोपी कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में (फोटो: पत्रिका)

Rajasthan Crime: विदेश में मोटे वेतन पर नौकरी दिलाने का सपना दिखाकर युवक को म्यांमार में बंधक बनाकर साइबर अपराध में धकेलने वाले आरोपी महेश कुमार को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी श्रवण कुमार नील ने बताया कि कोतवाली थाने में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार पीड़ित का संपर्क करीब तीन माह पहले महेश कुमार निवासी मण्ड्रेला रोड से हुआ था।

महेश ने उसे बताया कि वह बैंकॉक में अच्छी नौकरी लगवा देगा। जहां प्रतिमाह अस्सी हजार रुपए वेतन मिलेगा। इस पर पीड़ित ने ऑनलाइन तीस हजार रुपए और नकद एक लाख सत्तर हजार रुपए महेश को दे दिए। इसके बाद महेश ने युवक को थाईलैंड भेजा, जहां उसका एजेंट मिला। एजेंट युवक को जंगलों के रास्ते म्यांमार ले गया और पहाड़ों के बीच बंधक बनाकर रखा। वहां कई देशों से लाए गए युवकों के साथ उसे अमरीका के नागरिकों से ऑनलाइन ठगी करवाने के लिए मजबूर किया जाता था।

रोजाना तीन लोगों को ठगने का लक्ष्य दिया जाता था और असफल होने पर मारपीट और उत्पीड़न होता था। एक दिन बंधक बनाने वाले मौके से फरार हो गए। जिसका फायदा उठाकर सभी युवक थाईलैंड आर्मी के पास पहुंचे। वहां से उन्हें भारत भेज दिया गया।

पीड़ित ने लौटकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि महेश और उसके एजेंटों ने विदेश में नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख रुपए हड़पे और म्यांमार में बंधक बनाकर साइबर ठगी करवाई। पुलिस ने आरोपी महेश कुमार को दस्तयाब कर पूछताछ की। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपी आठवीं कक्षा फेल है और टैम्पो चलाता है। लेकिन विदेश भेजने के नाम पर लोगों को फंसाकर ठगी करता था। मामले में और लोगों के भी शिकार होने की आशंका जताई जा रही है।

खबर शेयर करें:

