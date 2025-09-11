16 महीने का 981 किलो वजनी ‘लाडू भैंसा’ बना आकर्षण का केंद्र, मेले में पहुंचे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, MP-UP समेत कई राज्यों के पशुपालक

बेरी पशु मेले में आकर्षण का केंद्र बने झिगर के भैंसे सिंघम के बाद टोडपुरा पशु मेले में लाडू भैंसा आकर्षण का केंद्र बना है जो जोधपुर के भैंसे भीम का बेटा है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले के नरेंद्र श्योराण 16 माह के लाडू को लेकर मेले में पहुंचे हैं। लाडू का कद-काठी किसी भी वयस्क भैंसे से कम नहीं। उसकी ऊंचाई 4 फीट 10 इंच, लंबाई 10 फीट और वजन 981 किलो है।