झुंझुनूं में पैंथर ने किया युवक पर हमला, जानें कैसे बचाई जान

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी उपखंड के जोधपुरा गांव के निकट खेत में 26 जुलाई 2025 को सुबह पैंथर ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक सतपाल मीणा (20) के हाथ व शरीर के कई हिस्से जख्मी हो गए। घायल सतपाल को नीमकाथाना के राजकीय कपिल चिकित्सालय में पहुंचाया। जहां उसका उपचार किया गया। बाद में छुट्टी दे दे गई। घायल सतपाल ने बताया कि वह आवारा जानवरों को खेेत से निकालने के लिए गया था। अचानक पैंथर ने हमला कर दिया। लेकिन सतपाल घबराया नहीं, उसने बचने का प्रयास किया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। इसी दौरान पड़ौसी खेत वाले भी मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान हल्ला सुनकर पैंथर खेतों में भाग गया। सतपाल चेजा पत्थर का कार्य करता है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजारा भी लगाया है। पड़ौस के ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले इलाके में एक मादा पैंथर अपने बच्चों के साथ नजर आई थी। उसने दो मवेशियों का भी शिकार किया था।