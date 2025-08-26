झुंझुनूं में पैंथर ने किया युवक पर हमला, जानें कैसे बचाई जान

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी उपखंड के जोधपुरा गांव के निकट खेत में 26 जुलाई 2025 को सुबह पैंथर ने एक युवक पर हमला कर दिया। हमले में युवक सतपाल मीणा (20) के हाथ व शरीर के कई हिस्से जख्मी हो गए। घायल सतपाल को नीमकाथाना के राजकीय कपिल चिकित्सालय में पहुंचाया। जहां उसका उपचार किया गया। बाद में छुट्टी दे दे गई। घायल सतपाल ने बताया कि वह आवारा जानवरों को खेेत से निकालने के लिए गया था। अचानक पैंथर ने हमला कर दिया। लेकिन सतपाल घबराया नहीं, उसने बचने का प्रयास किया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। इसी दौरान पड़ौसी खेत वाले भी मौके पर पहुंच गए। इसी दौरान हल्ला सुनकर पैंथर खेतों में भाग गया। सतपाल चेजा पत्थर का कार्य करता है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजारा भी लगाया है। पड़ौस के ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिन पहले इलाके में एक मादा पैंथर अपने बच्चों के साथ नजर आई थी। उसने दो मवेशियों का भी शिकार किया था।
पचलंगी. जिले में पैंथर का यह हमला पहला नहीं है। इससे पहले भी कई जगह पैंथर हमले कर चुके। सोमवार को हुए हमले के बाद जोधपुरा व आस-पास के गांवों में डर का माहौल बना हुआ है। इस समय खेतों में बाजरा व घास बड़ा होने के कारण थोड़ी दूर बाद ही दूर का कुछ दिखाई नहीं देता।
जनवरी 2020 में खेतड़ी क्षेत्र से शावकों के साथ आई मादा पैंथर ने पचलंगी के क्रेशर पर कार्यरत श्रमिक मान सिंह, सुंडा राम व बबली पर हमला कर दिया था।
6 मई 2025 को बुडानियाजाखड़ा में पैंथर के हमले में हवा सिंह व उर्मिला घायल हो गए थे। इस दिन जयपुर से आई रेस्क्यू टीम के पशु चिकित्सक डॉ . अशोक तंवर रेस्क्यू के दौरान पैंथर के हमले से घायल हो गए थे।
जोधपुरा में पैंथर के हमले के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी इंद्रपुरा धर्मवीर मील , वनपाल शाहरुख खान, सहायक वन पाल योगेश, वन रक्षक विनोद यादव, शिंभू सिंह, मनोज कुमार सहित अनेक अधिकारी व वन कर्मी मौके पर पहुंचे। टीम ने पग मार्क के आधार पर जांच की। जांच में बाजरे के खेत में छुपा हुआ बताया जा रहा है। वहीं नरेश शर्मा, राजेश मीणा व अन्य ने घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद की।
वन विभाग की टीम ने पैंथर के रेस्क्यू के लिए पिंजरा लगाया। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पैंथर शिकार के लिए पिंजरे के आस-पास आएगा वह इसके अंदर चला जाएगा। अंदर जाने के बाद पिंजरा ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा।
सोमवार को प्रातः जोधपुरा गांव में एक युवक सतपाल मीणा पर पैंथर ने हमला कर दिया। जिससे युवक घायल हो गया। घायल सतपाल का इलाज करवा दिया गया है। वहीं टीम के द्वारा पैंथर का रेस्क्यू किया जा रहा है। -धर्मवीर मील क्षेत्रीय वन अधिकारी उदयपुरवाटी इंद्रपुरा।