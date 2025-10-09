Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

ACB Action: सूरजगढ़ में पालिका का तकनीकी विशेषज्ञ 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मांगे थे 40 हजार

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ नगरपालिका में तकनीकी विशेषज्ञ को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read

झुंझुनू

image

kamlesh sharma

Oct 09, 2025

Surajgarh acb

फोटो पत्रिका नेटवर्क

झुंझुनूं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ नगरपालिका में तकनीकी विशेषज्ञ को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाभार्थी से उसकी बकाया किस्त जारी करने की एवज में यह घूस मांग रहा था। एसीबी की इस कार्रवाई से नगरपालिका में हड़कंप मच गया है।

40 हजार रुपए की मांगी रिश्वत

एसीबी की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी ने ब्यूरो को शिकायत की कि उसके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ढाई लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। इसमें से पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपए का भुगतान पहले ही मिल चुका था। बाकी के डेढ़ लाख रुपए की राशि जारी करवाने की एवज में नगर पालिका सूरजगढ़ में पदस्थ शहर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ दीपक टेलर उससे 40 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है।

पेंट की जेब में रखते पकड़ा गया आरोपी

उन्होंने बताया कि शिकायत के सत्यापन के बाद ब्यूरो की झुंझुनूं इकाई ने ट्रैप की कार्रवाई के लिए जाल बिछाया। इसके बाद एसीबी के उप महानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झुंझुनूं एसीबी के उपाधीक्षक शब्बीर खान और उनकी टीम ने आरोपी दीपक टेलर को परिवादी से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने रिश्वत की यह रकम अपनी पेंट की जेब में रख ली थी, जिसे एसीबी टीम ने मौके पर ही बरामद कर लिया।

ये भी पढ़ें

ACB Action: एसीबी की बड़ी कार्रवाई, जयपुर में ASI 30 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 04:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / ACB Action: सूरजगढ़ में पालिका का तकनीकी विशेषज्ञ 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मांगे थे 40 हजार

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: पूर्व मंत्री बोले- ‘गद्दार के साथ मंच साझा नहीं कर सकता…’, प्रर्यवेक्षक के सामने कांग्रेस की बैठक में हंगामा

former minister Rajkumar Sharma
झुंझुनू

Air Force Day: झुंझुनूं के लाल शहीद सुरेन्द्र मोगा को मिला वायु सेना मेडल, वीरांगना सीमा मोगा ने ग्रहण किया सम्मान

martyr Surendra Moga
झुंझुनू

राजस्थान के इस गांव में 73 साल पहले से बंद है मृत्यु भोज, रस्सी डालकर तय हुआ था पहला सरपंच

झुंझुनू

Rajasthan: PHC लोकार्पण से रोका तो अफसरों से भिड़ गई कांग्रेस की महिला विधायक रीटा चौधरी, 3 थानों की पुलिस ने संभाला मोर्चा

झुंझुनू

ओडिशा से राजस्थान पहुंचा 5 करोड़ का गांजा, कंटेनर के गुप्त तहखाने में छिपाकर लाए; पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Jhunjhunu police seized illegal marijuana
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.