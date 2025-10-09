ACB Action: सूरजगढ़ में पालिका का तकनीकी विशेषज्ञ 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मांगे थे 40 हजार

फोटो पत्रिका नेटवर्क
झुंझुनूं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को झुंझुनूं जिले के सूरजगढ़ नगरपालिका में तकनीकी विशेषज्ञ को 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाभार्थी से उसकी बकाया किस्त जारी करने की एवज में यह घूस मांग रहा था। एसीबी की इस कार्रवाई से नगरपालिका में हड़कंप मच गया है।
एसीबी की अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि परिवादी ने ब्यूरो को शिकायत की कि उसके प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ढाई लाख रुपए स्वीकृत हुए थे। इसमें से पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपए का भुगतान पहले ही मिल चुका था। बाकी के डेढ़ लाख रुपए की राशि जारी करवाने की एवज में नगर पालिका सूरजगढ़ में पदस्थ शहर स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ दीपक टेलर उससे 40 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहा है।
उन्होंने बताया कि शिकायत के सत्यापन के बाद ब्यूरो की झुंझुनूं इकाई ने ट्रैप की कार्रवाई के लिए जाल बिछाया। इसके बाद एसीबी के उप महानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झुंझुनूं एसीबी के उपाधीक्षक शब्बीर खान और उनकी टीम ने आरोपी दीपक टेलर को परिवादी से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने रिश्वत की यह रकम अपनी पेंट की जेब में रख ली थी, जिसे एसीबी टीम ने मौके पर ही बरामद कर लिया।
