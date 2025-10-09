ACB Action: सूरजगढ़ में पालिका का तकनीकी विशेषज्ञ 10 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, मांगे थे 40 हजार

उन्होंने बताया कि शिकायत के सत्यापन के बाद ब्यूरो की झुंझुनूं इकाई ने ट्रैप की कार्रवाई के लिए जाल बिछाया। इसके बाद एसीबी के उप महानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन में ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। झुंझुनूं एसीबी के उपाधीक्षक शब्बीर खान और उनकी टीम ने आरोपी दीपक टेलर को परिवादी से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने रिश्वत की यह रकम अपनी पेंट की जेब में रख ली थी, जिसे एसीबी टीम ने मौके पर ही बरामद कर लिया।