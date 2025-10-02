Rajasthan: सरकार ने दी क्लीन चिट, इंद्रा डूडी ने संभाली यहां की प्रधानी; विरोधियों पर लगाए गंभीर आरोप

पदभार ग्रहण से पहले डूडी ने आराध्य देवी और बावलिया बाबा की आराधना की। इस मौके पर सरपंच फोरम अध्यक्ष एडवोकेट विनोद डांगी, पंस सदस्य उमेद धनखड़, पंस सदस्य बनारसी देवी ओजटू, पूर्व उप प्रधान उमराव डांगी, नूनियां गोठड़ा सरपंच अमरसिंह नूनियां समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। डूडी ने कहा कि ‘लोगों की दुआओं से ही मेरी वापसी संभव हुई है।’