13 अगस्त 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झुंझुनू

पकिस्तान हमले में शहीद हुए सुरेन्द्र मोगा के घर पहुंचे एयर चीफ, बेटे को सीने से लगाकर मां को किया प्रणाम, रो पड़ी वीरांगना

Rajasthan News: अमरप्रीत सिंह ने शहीद की बेटी वर्तिका का माथा चूमा और बेटे दक्ष को सीने से लगाया तो वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। उन्होंने बेटे से हाथ भी मिलाया।

झुंझुनू

Akshita Deora

Aug 13, 2025

फोटो: पत्रिका

Martyred Surendra Singh Moga Jhunjhunu: वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने मंगलवार को मेहरादासी गांव में शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा की तस्वीर के सामने सेल्यूट कर श्रद्धासुमन अर्पित किए।

उन्होंने शहीद के परिजनों से कहा कि वायु सेना आपके साथ है। दो सप्ताह में परिजनों को बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट मिल जाएगा।

ये भी पढ़ें

‘ऑपरेशन सिंदूर’ में शहीद ‘झुंझुनूं’ के सुरेंद्र के घर पहुंचे वायुसेना प्रमुख, वीरांगना को सरकारी नौकरी का दिया आश्वासन
झुंझुनू
jhunjhunu news

वायु सेना प्रमुख ने शहीद की मां नानू देवी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वीरांगना सीमा को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, पूरी वायु सेना आपके परिवार के साथ है। वायु सेना के सबसे बड़े अफसर को अपने घर में देखकर मां को गर्व भी हुआ और बेटे के खोने के गम में आंखें भी भर आई।

अमरप्रीत सिंह ने शहीद की बेटी वर्तिका का माथा चूमा और बेटे दक्ष को सीने से लगाया तो वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। उन्होंने बेटे से हाथ भी मिलाया।

वहीं उनकी पत्नी सरिता सिंह ने वीरांगना सीमा व मां को गले लगाकर खुद के हाथों से दोनों के आंसू पौंछे। उन्हें वायु सेना के प्रतीक चिह्न और उपहार भी भेंट किए।

प्रार्थना करना युद्ध हो ही नहीं: एपी सिंह

गांवों वालों व परिजनों से बिल्कुल सहज होकर मिल रहे वायु सेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह ने ग्रामीणों से कहा कि वे मिलजुलकर रहें। एक दूसरे का सहयोग करते रहें। गांवों में तो अपनापन ज्यादा होता है।

इस क्षेत्र में देशभक्ति की भावना कूट-कूटकर भरी है। किसी को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हर संभव मदद का भरोसा दिलाता हूं। आप सभी ईश्वर से कामना करना कि कभी कोई युद्ध हो ही नहीं। फिर भी अगर किसी प्रकार से युद्ध के हालात बनें तो आप सभी मिलकर प्रार्थना करना कि हम दुश्मन को सबक सिखाकर आएं।

खुद उड़ाकर लाए हेलीकॉप्टर

देश में वायु सेना के सबसे बड़े अफसर होने के बावजूद वे खुद हेलीकॉप्टर उड़ाकर लाए। जिला कलक्टर अरुण गर्ग, एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय व अन्य ने हवाई पट्टी पर उनका स्वागत किया। इसके बाद सड़क मार्ग से वे मेहरादासी गांव पहुंचे।

दस मई को हुए थे शहीद

सुरेन्द्र मोगा वायुसेना में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट के पद पर तैनात थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू-कश्मीर के उधमपुर सेक्टर में 10 मई 2025 को पाकिस्तानी हमले में वे शहीद हो गए। पैतृक गांव में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्टि में उप मुख्यमंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री सहित जिले के अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी शामिल हुए थे।

ये भी पढ़ें

आंखों में आंसू ला देगी राजस्थान के शहीद सुरेन्द्र मोगा की यह मार्मिक कहानी
झुंझुनू
jhunjhunu news

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Aug 2025 09:15 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / पकिस्तान हमले में शहीद हुए सुरेन्द्र मोगा के घर पहुंचे एयर चीफ, बेटे को सीने से लगाकर मां को किया प्रणाम, रो पड़ी वीरांगना

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.