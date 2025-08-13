पकिस्तान हमले में शहीद हुए सुरेन्द्र मोगा के घर पहुंचे एयर चीफ, बेटे को सीने से लगाकर मां को किया प्रणाम, रो पड़ी वीरांगना

वायु सेना प्रमुख ने शहीद की मां नानू देवी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वीरांगना सीमा को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, पूरी वायु सेना आपके परिवार के साथ है। वायु सेना के सबसे बड़े अफसर को अपने घर में देखकर मां को गर्व भी हुआ और बेटे के खोने के गम में आंखें भी भर आई।