पकिस्तान हमले में शहीद हुए सुरेन्द्र मोगा के घर पहुंचे एयर चीफ, बेटे को सीने से लगाकर मां को किया प्रणाम, रो पड़ी वीरांगना

Martyred Surendra Singh Moga Jhunjhunu: वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने मंगलवार को मेहरादासी गांव में शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा की तस्वीर के सामने सेल्यूट कर श्रद्धासुमन अर्पित किए।
उन्होंने शहीद के परिजनों से कहा कि वायु सेना आपके साथ है। दो सप्ताह में परिजनों को बैटल कैजुअल्टी सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
वायु सेना प्रमुख ने शहीद की मां नानू देवी को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। वीरांगना सीमा को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, पूरी वायु सेना आपके परिवार के साथ है। वायु सेना के सबसे बड़े अफसर को अपने घर में देखकर मां को गर्व भी हुआ और बेटे के खोने के गम में आंखें भी भर आई।
अमरप्रीत सिंह ने शहीद की बेटी वर्तिका का माथा चूमा और बेटे दक्ष को सीने से लगाया तो वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम हो गई। उन्होंने बेटे से हाथ भी मिलाया।
वहीं उनकी पत्नी सरिता सिंह ने वीरांगना सीमा व मां को गले लगाकर खुद के हाथों से दोनों के आंसू पौंछे। उन्हें वायु सेना के प्रतीक चिह्न और उपहार भी भेंट किए।
गांवों वालों व परिजनों से बिल्कुल सहज होकर मिल रहे वायु सेना प्रमुख अमर प्रीत सिंह ने ग्रामीणों से कहा कि वे मिलजुलकर रहें। एक दूसरे का सहयोग करते रहें। गांवों में तो अपनापन ज्यादा होता है।
इस क्षेत्र में देशभक्ति की भावना कूट-कूटकर भरी है। किसी को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हर संभव मदद का भरोसा दिलाता हूं। आप सभी ईश्वर से कामना करना कि कभी कोई युद्ध हो ही नहीं। फिर भी अगर किसी प्रकार से युद्ध के हालात बनें तो आप सभी मिलकर प्रार्थना करना कि हम दुश्मन को सबक सिखाकर आएं।
देश में वायु सेना के सबसे बड़े अफसर होने के बावजूद वे खुद हेलीकॉप्टर उड़ाकर लाए। जिला कलक्टर अरुण गर्ग, एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय व अन्य ने हवाई पट्टी पर उनका स्वागत किया। इसके बाद सड़क मार्ग से वे मेहरादासी गांव पहुंचे।
सुरेन्द्र मोगा वायुसेना में मेडिकल असिस्टेंट सार्जेंट के पद पर तैनात थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जम्मू-कश्मीर के उधमपुर सेक्टर में 10 मई 2025 को पाकिस्तानी हमले में वे शहीद हो गए। पैतृक गांव में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अंत्येष्टि में उप मुख्यमंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री सहित जिले के अनेक जनप्रतिनिधि व अधिकारी शामिल हुए थे।