झुृंझुनूं मेडिकल कॉलेज में इस एकेडमिक ईयर शुरू जाएंगे बैच

झुंझुनूPublished: Feb 27, 2024 11:08:35 pm Submitted by: Jitendra Yogi

अगस्त-सितंबर में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का मेडिकल कॉलेज में बैच शुरू हो जाएगा। पहला बैच शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मई या अप्रेल में नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) की ओर से एलओपी जारी हो जाएगी। इसके चलते अगस्त-सितंबर में कॉलेज में फर्स्ट ईयर का बैच शुरू हो जाएगा।

Batches will start this academic year in Jhunjhunu Medical College : मेडिकल क्षेत्र में पढ़ाई करने का सपना संजोए विद्यार्थियों के लिए खुशखबर है। इस एकेडमिक वर्ष में जिला मुख्यालय के नजदीक समसपुर गांव में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। अगस्त-सितंबर में प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का मेडिकल कॉलेज में बैच शुरू हो जाएगा। पहला बैच शुरू करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मई या अप्रेल में नेशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) की ओर से एलओपी जारी हो जाएगी। इसके चलते अगस्त-सितंबर में कॉलेज में फर्स्ट ईयर का बैच शुरू हो जाएगा।

240 बेड का कॉलेज का अस्पताल बन रहा

बीडीके अस्पताल परिसर में मेडिकल कॉलेज से संबंधित 240 बेड के अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। 84.51 करोड़ रुपए की लागत से अस्पताल में बेसमेंट में पार्किंग, भूतल पर ऑर्थोपेडिक्स, जनरल मेडिसिन, ईएनटी, इमरजेंसी ओपीडी रेडियोडायग्नोसिस विभाग और केंद्रीय रजिस्ट्रेशन काउंटर बनाए जा रहे हैं। प्रथम तल पर ओपीडी, जनरल सर्जरी, ईएनटी एवं आप्थाल्मालॉजी सेंट्रल लैब, ब्लड बैंक फिजिकल मेडिसिन के वार्ड तथा द्वितीय तल पर जनरल सर्जरी जनरल मेडिसिन स्कीन के वार्ड एवं तृतीय तल पर ऑपरेशन थिएटर, लेक्चर थिएटर एवं कोटेज वार्ड का निर्माण किया जाएगा। उपरोक्त कार्य पूर्ण होने पर जिले वासियों को सुपर स्पेशलिस्ट की सुविधाएं भी प्राप्त हो सकेंगी।

जानिए: मेडिकल कॉलेज निर्माण की स्थिति को

समसपुर गांव में चिह्नित जगह पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण चल रहा है। 141.42 करोड़ रुपए की लागत से 21 जुलाई 2022 को कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू किया गया था। जिसे 30 जून 2024 को पूरा किया जाना है। यहां पर एकेडमिक ब्लॉक, बॉयज हॉस्टल, मैस का स्ट्रक्चर का कार्य पूरा हो चुका है। उक्त भवन के फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। गर्ल्स हॉस्टल की पांच छत तक का स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ एवं प्रिंसिपल आवास, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्टॉफ ब्लॉक का ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर, ओपन एयर थिएटर, इंडोर स्पोर्ट्स ब्लॉक का कार्य चल रहा है।

मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अतिरिक्त निदेशक राजमेस डॉ. ममता कुलहरि ने कॉलेज का निरीक्षण कर इस एकेडमिक ईयर में विद्यार्थियों का बैच शुरू करने की बात कही है। मई-अप्रेेल में एनएमसी की ओर से एलओपी जारी हो जाएगी और अगस्त-सितंबर में फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों का बैच शुरू हो जाएगा।

