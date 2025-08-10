सीएम भजनलाल शर्मा कल आएंगे झुंझुनूं, हो सकती है कई घोषणाएं

जिले में 11 अगस्त को होने वाले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम वितरण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को जिला कलक्टर अरुण गर्ग, कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल व एडीएम अजय कुमार आर्य व अन्य ने हवाई पट्टी स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वीआईपी प्रवेश, जनता के लिए प्रवेश द्वार, पार्किंग, मंच, छायादार व्यवस्था, पेयजल और सुरक्षा के इंतजामों की जानकारी ली। कृषि आयुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाएं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने किसानों के लिए विशेष सुविधाओं का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान डीबीटी के माध्यम से किसानों को फसल बीमा के तहत मुआवजे की राशि वितरित की जाएगी।