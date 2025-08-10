10 अगस्त 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झुंझुनू

सीएम भजनलाल शर्मा कल आएंगे झुंझुनूं, हो सकती है कई घोषणाएं

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को झुंझुनूं आएंगे। उनके साथ केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व कई बड़े अफसर आएंगे। जिले की जनता को सबसे बड़ी आशा यमुना के पानी की है।

झुंझुनू

kamlesh sharma

Aug 10, 2025

CM-Bhajanlal-Sharma
सीएम भजनलाल शर्मा। फोटो: सोशल

झुंझुनूं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को झुंझुनूं आएंगे। उनके साथ केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान व कई बड़े अफसर आएंगे। जिले की जनता को सबसे बड़ी आशा यमुना के पानी की है। ताजेवाला हैड से पानी लाने के लिए सभाओं में तो कई बार घोषणा हो चुकी, लेकिन जनता की मांग है कि अब धरातल पर कार्य हो। शिलान्यास का मुहूर्त निकले। इसके अलावा पुलिस लाइन फाटक पर ओवरब्रिज का कार्य कई साल से अधूरा है। खेल विवि धरातल पर नहीं आ रहा। ऑडिटोरिमय का अधूरा कार्य जनप्रतिनिधियों को चिड़ा रहा है। ऑफिसर्स क्लब के हाल किसी से छिपे हुए नहीं है।

कलक्टर व कृषि आयुक्त ने लिया जायजा

जिले में 11 अगस्त को होने वाले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत क्लेम वितरण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर शनिवार को जिला कलक्टर अरुण गर्ग, कृषि आयुक्त चिन्मयी गोपाल व एडीएम अजय कुमार आर्य व अन्य ने हवाई पट्टी स्थित कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वीआईपी प्रवेश, जनता के लिए प्रवेश द्वार, पार्किंग, मंच, छायादार व्यवस्था, पेयजल और सुरक्षा के इंतजामों की जानकारी ली। कृषि आयुक्त ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश देते हुए कहा कि सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाएं, ताकि कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न हो सके। उन्होंने किसानों के लिए विशेष सुविधाओं का भी ध्यान रखने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शामिल होंगे। इस दौरान डीबीटी के माध्यम से किसानों को फसल बीमा के तहत मुआवजे की राशि वितरित की जाएगी।

ये भी पढ़ें

भ्रष्टाचार के खिलाफ भजनलाल सरकार की बड़ी कार्रवाई, 9 पुलिस निरीक्षकों को अनिवार्य सेवानिवृति, इन मामलों पर भी लिया निर्णय
जयपुर
CM Bhajan Lal Sharma

यमुना का पानी

पहले लोकसभा व बाद में विधानसभा के उपचुनाव में यमुना का पानी लाने का मुद्दा जमकर गूंजा था। इसके लिए भाजपा ने सत्ता में आते ही हरियाणा सरकार से समझौता भी किया। सरकार ने पिछले दिनों दावा किया था आगामी दो से तीन महीने में इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बनकर तैयार हो जाएगी। पिछले दिनों डीपीआर को लेकर दिल्ली में अधिकारियों की बैठक भी हो चुकी है। एक बैठक अप्रेल में पिलानी में हो चुकी। इस प्रोजेक्ट के तहत सीकर, चूरू और झुंझुनूं जिलों में हरियाणा के ताजेवाला हैड से पाइप-लाइन के जरिए पानी लाया जाना है। लेकिन अभी धरातल पर कुछ नहीं हुआ।

खेल विवि कहां खुलेगा

राजस्थान का पहला खेल विवि कहां खुलेगा, इसकी जानकारी कोई नहीं दे पा रहा। इस दौरान खिलाड़ियों व युवाओं का सवाल रहेगा कि बजट की घोषणा के अनुसार महाराणा प्रताप खेल विवि किस जिले में कब खुलेगा? यह खेल विवि झुंझुनूं के दोरासर गांव में खुलेगा या नहीं?

ओवरब्रिज और ऑडिटोरियम

पुलिस लाइन फाटक पर ओवरब्रिज का कार्य अधूरा है। पहले राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब वे कहते थे केन्द्र की भजापा सरकार राशि नहीं दे रही। केन्द्र की सरकार कहती थी, हमने हमारे हिस्से की राशि दे दी, राज्य की कांग्रेस सरकार राशि नहीं दे रही। अब राज्य व केन्द्र दोनों में भाजपा की सरकार है, फिर भी ना ओवरब्रिज बन रहा है ना ही ऑडिटोरियम की कोई सुध ले रहा है। विधानसभा उप चुनाव में यमुना के पानी के अलावा ओवरब्रिज व ऑडिटोरियम का मुद्दा भी प्रमुखता से छाया रहा था।

ये भी पढ़ें

CM भजनलाल ने छात्राओं और वीरांगनाओं के साथ मनाया रक्षाबंधन पर्व, बोले- परम्परा और विरासत में बहनों का अहम योगदान
जयपुर
cm bhajanlal sharma

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भजन लाल शर्मा

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Aug 2025 03:10 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / सीएम भजनलाल शर्मा कल आएंगे झुंझुनूं, हो सकती है कई घोषणाएं

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.