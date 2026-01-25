राजस्थान के इस जिले में शीतलहर का प्रकोप, 22 बछड़ों की मौत, क्षेत्र में मचा हड़कंप

मौके पर मौजूद गोरक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण योगी सहित डैनी डूमोली, नरेश कुमार, छोटू प्रधान, प्रवीण महराना, कन्हैयालाल खेतड़ी, देवदत्त जांगिड़, रणजीत सिंह, सूरज मीणा, यश शर्मा तथा कामधेनु सेना के आत्माराम गुर्जर ने प्रशासन से मृत बछड़ों के शव खुले में नहीं डालने की मांग की। इसके बाद ग्राम पंचायत की ओर से जेसीबी मंगवाकर गड्ढा खुदवाया गया और सभी मृत बछड़ों के शवों को दफनाया गया।