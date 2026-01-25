25 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

राजस्थान के इस जिले में शीतलहर का प्रकोप, 22 बछड़ों की मौत, क्षेत्र में मचा हड़कंप

मांदरी ग्राम पंचायत के ककराय गांव स्थित जोहड़ में शीतलहर की चपेट में आने से 22 बछड़ों की मौत हो गई। खुले में रहने और सर्दी से बचाव के इंतजाम नहीं होने के कारण बछड़ों की जान चली गई।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

kamlesh sharma

Jan 25, 2026

खेतड़ी के ककराय जोहड़ में उपस्थित गौ रक्षक पुलिस व ग्रामीण। फोटो पत्रिका

खेतड़ी (झुंझुनूं)। मांदरी ग्राम पंचायत के ककराय गांव स्थित जोहड़ में शीतलहर की चपेट में आने से 22 बछड़ों की मौत हो गई। खुले में रहने और सर्दी से बचाव के इंतजाम नहीं होने के कारण बछड़ों की जान चली गई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और गो रक्षा दल, ग्रामीण, पुलिस व पशुपालन विभाग की टीमें मौके पर पहुंचीं।

जोहड़ क्षेत्र में बछड़ों के शव नालियों और खुले स्थानों पर पड़े मिले, जिनमें कई शव दो-तीन दिन पुराने बताए जा रहे हैं। गो रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने इसकी जानकारी पुलिस, ग्राम पंचायत मांदरी और पशुपालन विभाग को दी।

शीतलहर बनी मौत की वजह

पशुपालन विभाग के सहायक निदेशक डॉ. शिवकुमार सैनी ने बताया कि जोहड़ में मौजूद अधिकांश बछड़े नवजात व कमजोर हैं, जिनकी उम्र एक वर्ष से कम है। ये बछड़े खुले में रहते हैं। शीतलहर के दौरान सर्दी से बचाव के इंतजाम नहीं होने के कारण उनकी मौत हुई है।

जालोर से चराने आए हैं पशुपालक

जोहड़ में करीब 450 गायें मौजूद हैं। वाडका, जालोर निवासी पशुपालक जीवाराम व नेतीराम ने बताया कि वे लगभग 10 दिन पहले 450 गायों को लेकर ककराय जोहड़ में चराने के लिए आए थे। गाय और बछड़े खुले में ही बैठते हैं।

मृत बछड़ों के शवों को दफनाया

मौके पर मौजूद गोरक्षा दल के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण योगी सहित डैनी डूमोली, नरेश कुमार, छोटू प्रधान, प्रवीण महराना, कन्हैयालाल खेतड़ी, देवदत्त जांगिड़, रणजीत सिंह, सूरज मीणा, यश शर्मा तथा कामधेनु सेना के आत्माराम गुर्जर ने प्रशासन से मृत बछड़ों के शव खुले में नहीं डालने की मांग की। इसके बाद ग्राम पंचायत की ओर से जेसीबी मंगवाकर गड्ढा खुदवाया गया और सभी मृत बछड़ों के शवों को दफनाया गया।

11 बीमार बछड़ों का किया उपचार

पशुपालन विभाग की मोबाइल यूनिट ने मौके पर पहुंचकर बीमार 11 बछड़ों का उपचार किया। उपचार टीम में उपनिदेशक डॉ. अशोक जांगिड़, डॉ. राजीव रोहिल्ला, बजरंग लाल यादव, रमेश कुमार व पूजा सैनी शामिल रहे।

यह पहुंचे मौके पर

सूचना पर पुलिस उपाधीक्षक जुल्फिकार अली व थानाधिकारी खेतड़ी मोहनलाल मय जाप्ता मौके पर पहुंचे। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. शिवकुमार सैनी पशु चिकित्सकों की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं ग्राम पंचायत मांदरी के सरपंच प्रतिनिधि शेर सिंह कृष्णिया, गोशाला दूधवा के प्रतिनिधि सतपाल गुर्जर व राजेंद्र गुर्जर भी मौके पर मौजूद रहे।

इनका कहना है

ककराय जोहड़ में बछड़ों के मृत मिलने की सूचना पर थाना अधिकारी के साथ मौके पर पहुंचा। पशुपालकों को छोटे व कमजोर बछड़ों को सर्दी से बचाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ग्राम पंचायत के माध्यम से मृत बछड़ों के शवों को दफनाया गया है।
जुल्फिकार अली, पुलिस उपाधीक्षक खेतड़ी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Jan 2026 04:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / राजस्थान के इस जिले में शीतलहर का प्रकोप, 22 बछड़ों की मौत, क्षेत्र में मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में फ्लोराइड धीमा जहर: जवानी में झुकती कमर, पीले पड़ रहे दांत, चौंकाने वाले हैं आंकड़े

Fluoride in Rajasthan
झुंझुनू

Jhunjhunu News : मजदूर की बेटी से लेकर सगी बहनों तक: झुंझुनूं की बेटियां रच रहीं इतिहास

National Gilr child day
झुंझुनू

Success Story: शेखावाटी क्षेत्र में एक ही परिवार के पांच भाई-बहन बने डॉक्टर, नई पीढ़ी के लिए बने प्रेरणा

jhunjhunu doctor Family
झुंझुनू

Jhunjhunu News: नकली ढक्कन–होलोग्राम बनाने की फैक्ट्री का खुलासा, श्रीगंगानगर रैकेट से जुड़े तार

झुंझुनू

Jhunjhunun: ‘9 साल तक साथ रही लेकिन…’, प्रेमिका ने बनाया दूसरा प्रेमी तो Ex ने उठाया खौफनाक कदम, 2 पन्नों के सुसाइड नोट में लिख दी सारी बात

Jhunjhunu Suicide In Love
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.