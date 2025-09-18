झुंझुनूं में 4000 खातों से 2 अरब का ट्रांजेक्शन, 70 करोड़ रुपए की ठगी; इस तरह हुआ बड़ा खुलासा

नवलगढ़ थाना पुलिस ने मंगलवार को साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि गैंग ने अपने साथी ठगों के साथ मिलकर दो खातों के जरिए पिछले सात माह में करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। गैंग के खिलाफ देशभर के 12 राज्यों में 13 शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से 6 एटीएम कार्ड, 5 सिम कार्ड, 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक ओरा गाड़ी जब्त की है। मामले में पुलिस ने विकास सैनी निवासी नेता वाली ढाणी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।