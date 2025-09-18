Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

झुंझुनूं में 4000 खातों से 2 अरब का ट्रांजेक्शन, 70 करोड़ रुपए की ठगी; इस तरह हुआ बड़ा खुलासा

Rajasthan Crime News: झुंझुनूं जिले में पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि जिले और आसपास के गांवों से किराए पर लिए गए करीब चार हजार बैंक खातों से दो अरब रुपए से अधिक का लेन-देन हुआ।

झुंझुनू

Nirmal Pareek

Sep 18, 2025

Jhunjhunu Crime News
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan Crime News: झुंझुनूं जिले में साइबर अपराध का नेटवर्क गहराता जा रहा है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि जिले और आसपास के गांवों से किराए पर लिए गए करीब चार हजार बैंक खातों से दो अरब रुपए से अधिक का लेन-देन हुआ। इनमें से लगभग 70 करोड़ रुपए सीधे ठगी की रकम थी। ठगी के बाद पैसों को तुरंत अन्य राज्यों में ट्रांसफर कर दिया जाता था।

जिले में पिछले एक सप्ताह में अलग थानों की पुलिस टीमों की ओर से की गई कार्रवाई में अब तक तक 40 खाताधारकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच में सामने आया है कि गिरोह खाता किराए पर लेते हैं और फिर उसी खाते से लाखों रुपए का ट्रांजेक्शन कर देते थे।

पुलिस की कार्रवाई जारी

साइबर सेल व राजस्थान पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। अकेले कोतवाली थानाक्षेत्र के लगभग एक हजार खाते संदिग्ध पाए गए हैं। पुलिस को राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल से चार हजार खातों की सूची मिली है, जिनकी जांच की जा रही है। अधिकांश खाते झुंझुनूं के बैंकों में खुले हुए हैं। इसके अलावा नवलगढ़, मुकुदंगढ़, गुढ़ागौड़जी, उदयपुरवाटी समेत अन्य क्षेत्रों में पुलिस कई खाताधारकों को गिरफ्तार कर चुकी हैं, जिन्होंने अपने बैंक खाते किराए पर देकर साइबर फ्रॉड कराया है।

केस-1: 1.67 करोड़ का हुआ ट्रांजेक्शन

झुंझुनूं में कोतवाली थाना पुलिस ने मंगलवार को सैनिक नगर निवासी मोहम्मद रसुल को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ने अपना बैंक खाता साइबर ठगों के संगठित गिरोह को किराए पर दे रखा था। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर आरोपी के खाते से जुड़ी 36 शिकायतें दर्ज मिलीं। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी के खाते से अब तक लगभग 1 करोड़ 67 लाख रुपए का लेन-देन हो चुका है। पुलिस आरोपी से नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के बारे में पूछताछ कर रही है।

केस-2: नवलगढ़ में साइबर गैंग का खुलासा

नवलगढ़ थाना पुलिस ने मंगलवार को साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने बताया कि गैंग ने अपने साथी ठगों के साथ मिलकर दो खातों के जरिए पिछले सात माह में करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी की है। गैंग के खिलाफ देशभर के 12 राज्यों में 13 शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने मौके से 6 एटीएम कार्ड, 5 सिम कार्ड, 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और एक ओरा गाड़ी जब्त की है। मामले में पुलिस ने विकास सैनी निवासी नेता वाली ढाणी को गिरफ्तार किया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।

दो जगह बुधवार को की गई कार्रवाई

गोठड़ा थाने की पुलिस ने बुधवार को खाता किराए पर देकर साइबर फ्रॉड करने पर गोठड़ा निवासी सोनू कुमावत, ओमप्रकाश दरोगा, परसरामपुरा निवासी अजय कुमार रैगर, बसावा निवासी सुनील यादव को गिरफ्तार किया है। वहीं, उदयपुरवाटी थाने की पुलिस ने वार्ड नंबर दो इंद्रपुरा निवासी ताराचन्द माली को अपना खाता किराए पर देकर साइबर फ्रॉड करने पर गिरफ्तार किया है।

राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल से चार हजार खातों की सूची मिली है, जिनकी जांच की जा रही है। एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय के मार्गदर्शन में जिले में साइबर अपराध के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा है। एक सप्ताह के दौरान साइबर फ्रॉड के लिए किराए पर खाता देने वाले चालीस खाताधारकों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साइबर ठगों को पकड़ने की कार्रवाई जारी है।

- रामखिलाड़ी मीणा, डिप्टी व नोडल अधिकारी, साइबर पुलिस स्टेशन झुंझुनूं

18 Sept 2025 03:16 pm

