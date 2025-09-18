Road Accident: झुंझुनूं चौकी प्रभारी की हरियाणा में दर्दनाक मौत, पुलिस जीप और पिकअप में टक्कर; 4 घायल

हरियाणा के लोहारू पुलिस थाने के थानाधिकारी जनरैल सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि देर रात हुए इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। एएसआई शेरसिंह फोगाट की मौत की खबर से झुंझुनूं पुलिस विभाग और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस विभाग ने उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।