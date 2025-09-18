Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

Road Accident: झुंझुनूं चौकी प्रभारी की हरियाणा में दर्दनाक मौत, पुलिस जीप और पिकअप में टक्कर; 4 घायल

Road Accident in Jhunjhunu: झुंझुनूं जिले की गाड़खेड़ा चौकी के प्रभारी, सहायक उपनिरीक्षक (ASI) शेरसिंह फोगाट की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई।

झुंझुनू

Nirmal Pareek

Sep 18, 2025

Road Accident in Jhunjhun
फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Road Accident in Jhunjhunu: झुंझुनूं जिले की गाड़खेड़ा चौकी के प्रभारी, सहायक उपनिरीक्षक (ASI) शेरसिंह फोगाट की एक सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा बीती रात करीब 12:30 बजे हरियाणा के सूरजगढ़-लोहारू रोड पर हुआ। हादसे में दो अन्य पुलिसकर्मियों सहित चार लोग घायल हो गए।

पुलिस के अनुसार, एएसआई शेरसिंह फोगाट अपनी टीम के साथ एक मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए हरियाणा के भैंसली गांव जा रहे थे। इस दौरान उनकी पुलिस गाड़ी एक पिकअप वाहन से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई।

दो कांस्टेबल घायल, इलाज जारी

हादसे में गंभीर रूप से घायल एएसआई शेरसिंह फोगाट को तुरंत रोहतक के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे में घायल अन्य पुलिसकर्मियों कांस्टेबल आशाराम और रमेश का उपचार चल रहा है। इसके अलावा, पिकअप वाहन में सवार दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं।

झुंझुनूं के पुलिस अधीक्षक (एसपी) बृजेश ज्योति उपाध्याय ने एएसआई शेरसिंह फोगाट के निधन की पुष्टि की है। उन्होंने इस घटना को पुलिस विभाग के लिए एक बड़ी क्षति बताया।

लोगों में शोक की लहर

हरियाणा के लोहारू पुलिस थाने के थानाधिकारी जनरैल सिंह ने बताया कि हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि देर रात हुए इस हादसे में एक पुलिसकर्मी की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य घायलों का इलाज जारी है। एएसआई शेरसिंह फोगाट की मौत की खबर से झुंझुनूं पुलिस विभाग और स्थानीय लोगों में शोक की लहर दौड़ गई। पुलिस विभाग ने उनके परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है।

Published on:

18 Sept 2025 12:53 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Road Accident: झुंझुनूं चौकी प्रभारी की हरियाणा में दर्दनाक मौत, पुलिस जीप और पिकअप में टक्कर; 4 घायल

