राजस्थान: ‘मैं भी कोणी रह सकूं तेरे बिन, आ रहा हूं’, पत्नी की मौत की खबर पर पति की सोशल मीडिया पर पोस्ट, फिर ट्रेन के आगे कूदा

नवलगढ़ कस्बे के दुर्जनपुरा मारो का डंडा रेलवे अंडरपास के पास शनिवार दोपहर सवा एक बजे ट्रेन से कटकर सचिन की मौत हो गई। घटना के बाद सीकर से आई रेलवे पुलिस टीम ने शव को कब्जे में लिया और नवलगढ़ जिला अस्पताल के मुर्दाघर में रखवाया। मृतक के रिश्ते में भाई पूर्व पंचायत समिति सदस्य गोकुल ने शव की शिनाख्त की। गोकुल ने बताया कि सचिन 10-12 दिन से घर आया हुआ था और शनिवार को सुबह ही वापस जयपुर के लिए निकला था। दोपहर बाद अस्पताल पहुंचे सचिन के परिजनों को शव सौंपा गया।