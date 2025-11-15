Rajasthan: 20 हजार की रिश्वत लेते महिला हेड कांस्टेबल रंगे हाथ गिरफ्तार, ऐसे पकड़ी गई महिला पुलिसकर्मी

शिकायत पर टीम ने गोपनीय रूप से सत्यापन कराया। सत्यापन के दौरान हेड कांस्टेबल संतोष ने 10 नवम्बर को 3 हजार रुपए और 14 नवम्बर को 7 हजार रुपए ले लिए। इसके बाद शनिवार को ट्रैप की कार्रवाई की गई। तय सौदे के अनुसार संतोष ने परिवादी से शेष 20 हजार रुपए लिए और अपने स्वेटर की दाहिनी जेब में रख लिए। उसी दौरान टीम ने दबिश देकर 20 हजार रुपए की रिश्वत लगी गई राशि बरामद कर ली।