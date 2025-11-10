Rajasthan: नेपाल से खरीदकर लाया पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, 200+ भ्रूण लिंग जांचे, 7 बार हुई गिरफ्तारी पुलिस ने अब आठवीं बार फिर पकड़ा

गिरफ्त में आरोपी (फोटो: पत्रिका)
Fetal-Sex Determination Accused Arrested: हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त पीसीपीएनडीटी टीम ने रविवार देर शाम कार्रवाई करते हुए भ्रूण लिंग परीक्षण करने के आरोप में अवधेश पांडे को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर दोनों राज्यों में पहले से सात मामले दर्ज हैं, यह उसकी आठवीं गिरफ्तारी है।
टीम ने खेतड़ीनगर थाना क्षेत्र के बडाऊ गांव में दबिश देकर यह कार्रवाई की। मौके से आरोपी को पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ पकड़ा गया, जबकि उसका साथी सत्येन्द्र (ढाणा तन पचेरी निवासी) 23 हजार रुपए लेकर गायब हो गया।
नारनौल पीसीपीएनडीटी टीम के इंचार्ज डॉ. विजय कुमार ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिंग परीक्षण की लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इस पर हरियाणा और राजस्थान की टीमों ने संयुक्त कार्रवाई की योजना बनाई। टीम ने साढ़े पांच माह की गर्भवती महिला को डमी ग्राहक बनाकर भेजा। आरोपी एजेंट ने लिंग परीक्षण के बदले 50 हजार रुपए की मांग की।
डमी ग्राहक महिला बीलवा चौक पर आरोपी से मिली, जो सफेद बोलेरो में आया था। वह महिला को खेतड़ी थाना क्षेत्र के बडाऊ गांव स्थित एक मकान में लेकर गया। कुछ देर बाद एक व्यक्ति पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन लेकर पहुंचा और जांच कर महिला को ‘लड़की होने’ की जानकारी दी। इसी दौरान एजेंट ने महिला से 50 हजार रुपए ले लिए। महिला के इशारे पर पीसीपीएनडीटी टीम ने संयुक्त रूप से दबिश दी। एजेंट आधे पैसे लेकर भाग निकला, जबकि लिंग परीक्षण कर रहा अवधेश पांडे मौके पर ही गिरफ्तार हो गया।
गिरफ्तार आरोपी अवधेश पांडे पुत्र कुमार शंकर पांडे, निवासी खेतड़ी है। तलाशी में उसके पास से 27 हजार रुपये और पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद हुई, जिसका कोई वैध पंजीकरण नहीं मिला। कार्रवाई में नारनौल पीसीपीएनडीटी सैल के डॉ. विजय कुमार, झुंझुनूं आरसीएचओ डॉ. दयानंद सिंह, अनिश सोनी, प्रदीप कुमार, एचसी अनिल कुमार, रितेश कुमार, कार्डिनेटर आनंद कुमार और दिनेश कुमार शामिल थे।
टीम के अनुसार अवधेश पांडे के पास सोनोग्राफी करने की न तो कोई शैक्षणिक योग्यता है और न ही मशीन का कोई पंजीकरण। आरोपी पर पहले से दो केस नारनौल और पांच केस राजस्थान में दर्ज हैं। झुंझुनूं से सीएमएचओ डॉ. छोटेलाल गुर्जर के निर्देशन में टीम मौके पर पहुंची और आरोपी से पूछताछ की।
हरियाणा और राजस्थान की पीसीपीएनडीटी सेल की पकड में आए अवधेश पाण्डे से पूछताछ में बडा खुलासा हुआ है। आरोपी पाण्डे ने टीम को बताया कि अभी तक 200 से अधिक की भ्रूण लिंग जांच कर चुका है। आरोपी जांच की एवज से 50 हजार से 70 हजार रुपए तक भी ले लेता है। रविवार को आरोपी के कब्जे से पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी जब्त की है। आरोपी ने टीम को बताया की यह पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन 80 हजार रुपए में नेपाल से लेकर आया है। फिलहाल टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है।
