Rajasthan: नेपाल से खरीदकर लाया पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन, 200+ भ्रूण लिंग जांचे, 7 बार हुई गिरफ्तारी पुलिस ने अब आठवीं बार फिर पकड़ा

हरियाणा और राजस्थान की पीसीपीएनडीटी सेल की पकड में आए अवधेश पाण्डे से पूछताछ में बडा खुलासा हुआ है। आरोपी पाण्डे ने टीम को बताया कि अभी तक 200 से अधिक की भ्रूण लिंग जांच कर चुका है। आरोपी जांच की एवज से 50 हजार से 70 हजार रुपए तक भी ले लेता है। रविवार को आरोपी के कब्जे से पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन भी जब्त की है। आरोपी ने टीम को बताया की यह पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन 80 हजार रुपए में नेपाल से लेकर आया है। फिलहाल टीम आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है।