Amayra Death Case: अमायरा की मौत के मामले में आया नया अपडेट, 1 साल पुराना ऑडियो हुआ वायरल, मां से कर रही थी ये रिक्वेस्ट

Amayra Audio Viral: जयपुर के मानसरोवर स्थित एक निजी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। सोशल मीडिया पर अमायरा का एक साल पुराना ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी मां से कहती सुनाई दे रही है कि उसे स्कूल नहीं जाना क्योंकि रोज कोई न कोई उसकी शिकायत करता है। वह अपनी मां से यह भी कहती है कि उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया जाए।