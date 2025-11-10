Amayra Death Case: अमायरा की मौत के मामले में आया नया अपडेट, 1 साल पुराना ऑडियो हुआ वायरल, मां से कर रही थी ये रिक्वेस्ट

माता-पिता और अमायरा की फाइल फोटो: पत्रिका
Amayra Audio Viral: जयपुर के मानसरोवर स्थित एक निजी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। सोशल मीडिया पर अमायरा का एक साल पुराना ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी मां से कहती सुनाई दे रही है कि उसे स्कूल नहीं जाना क्योंकि रोज कोई न कोई उसकी शिकायत करता है। वह अपनी मां से यह भी कहती है कि उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया जाए।
जयपुर के मानसरोवर थाना पुलिस ने ऑडियो के वायरल होने के बाद परिजनों से पूछताछ की। जांच में पाया गया कि ये ऑडियो लगभग एक साल पुराना है। परिजनों ने बताया कि 'उन्होंने इस बारे में स्कूल को लिखित शिकायत नहीं दी थी बल्कि मौखिक रूप से बच्ची को दूसरे सेक्शन में भेजने की बात कही थी।'
बता दें कि कुछ दिन पहले अमायरा की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या माना गया लेकिन परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। उनका कहना है कि स्कूल ने लापरवाही बरती और घटना के बाद सच छिपाने की कोशिश की। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।
