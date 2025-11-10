Patrika LogoSwitch to English

Amayra Death Case: अमायरा की मौत के मामले में आया नया अपडेट, 1 साल पुराना ऑडियो हुआ वायरल, मां से कर रही थी ये रिक्वेस्ट

Jaipur News: जयपुर के मानसरोवर में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में एक साल पुराना ऑडियो सामने आया है जिसमें वह स्कूल न जाने की बात कह रही थी।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Nov 10, 2025

माता-पिता और अमायरा की फाइल फोटो: पत्रिका

Amayra Audio Viral: जयपुर के मानसरोवर स्थित एक निजी स्कूल में चौथी कक्षा की छात्रा अमायरा की मौत के मामले में एक नया अपडेट सामने आया है। सोशल मीडिया पर अमायरा का एक साल पुराना ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी मां से कहती सुनाई दे रही है कि उसे स्कूल नहीं जाना क्योंकि रोज कोई न कोई उसकी शिकायत करता है। वह अपनी मां से यह भी कहती है कि उसे दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया जाए।

जयपुर के मानसरोवर थाना पुलिस ने ऑडियो के वायरल होने के बाद परिजनों से पूछताछ की। जांच में पाया गया कि ये ऑडियो लगभग एक साल पुराना है। परिजनों ने बताया कि 'उन्होंने इस बारे में स्कूल को लिखित शिकायत नहीं दी थी बल्कि मौखिक रूप से बच्ची को दूसरे सेक्शन में भेजने की बात कही थी।'

चौथी मंजिल से गिरकर हुई थी मौत

बता दें कि कुछ दिन पहले अमायरा की चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या माना गया लेकिन परिजनों ने स्कूल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया। उनका कहना है कि स्कूल ने लापरवाही बरती और घटना के बाद सच छिपाने की कोशिश की। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है।

Amayra Death Case: अमायरा की मौत के मामले में अब सामने आई नई बात, जानिए 10 अक्टूबर को क्या हुआ था
जयपुर
Neerja Modi School Case

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Amayra Death Case: अमायरा की मौत के मामले में आया नया अपडेट, 1 साल पुराना ऑडियो हुआ वायरल, मां से कर रही थी ये रिक्वेस्ट

