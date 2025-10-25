Patrika LogoSwitch to English

राजस्थान के लोगों को बुर्ज खलीफा व फेरारी वर्ल्ड देखने का मिलेगा मौका, IRCTC ने शुरू की ये स्कीम; जानें

Rajasthan News: आप दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा देखना चाहते हैं। फेरारी वर्ल्ड पार्क और बेली डांस का आनंद लेना चाहते हैं तो भारतीय रेलवे का उपक्रम आइआरसीटीसी आपके लिए एक टूर पैकेज लेकर आया है।

Nirmal Pareek

Oct 25, 2025

Burj Khalifa and Ferrari World

फोटो- सोशल मीडिया

Rajasthan News: आप दुनिया की सबसे ऊंची गगनचुंबी इमारत बुर्ज खलीफा देखना चाहते हैं। फेरारी वर्ल्ड पार्क और बेली डांस का आनंद लेना चाहते हैं तो भारतीय रेलवे का उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन (आइआरसीटीसी) आपके लिए एक टूर पैकेज लेकर आया है।

इस पैकेज के तहत पर्यटकों को दुबई व अबू धाबी की सैर करवाई जाएगी। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई करीब 828 मीटर है। इसमें करीब 162 मंजिल हैं। इस इमारत को आधुनिक वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक प्रतीक माना जा रहा है। इसमें आवासीय, होटल और कार्यालय स्थान शामिल हैं।

शेखावाटी के रहते हैं हजारों लोग

दुबई व अबू धाबी में शेखावाटी के हजारों लोग रहते हैं। इनमें युवाओं से लेकर बालक, महिलाएं व बुजुर्ग भी शामिल हैं। इनके अलावा हजारों का आना-जाना लगा रहता है। कई वहां नौकरी कर रहे हैं तो कइयों का बिजनेस है। किसी का वहां होटल है तो किसी का रेस्टोरेंट। कोई बड़े-बड़े भवन बनाता है तो किसी के बड़े-बड़े शोरूम हैं। शेखावाटी वालों का दोनों ही जगह से खास लगाव रहा है।

प्रसिद्ध गोल्ड बाजार भी दिखाएंगे

यात्रा के दौरान एक दिन पर्यटकों को दुबई के बहु-प्रसिद्ध गोल्ड बाजार में खरीदारी का अवसर दिया जाएगा। इसमें यात्री खुद के रुपए खर्च कर नियमों के अनुसार मनपसंद खरीदारी कर सकेंगे। आइआरसीटीसी जयपुर के अपर महा-प्रबंधक योगेंद्रसिंह गुर्जर ने बताया कि दुबई सिटी टूर के तहत बुर्ज अल अरब एंड अटलांटिस होटल पॉइंट,पाम जुमेराह, मिराकेल गार्डन, गोल्ड सूक, स्पाइस सूक बुर्ज-खलीफा लाइट एंड साउंड शो दिखाया जाएगा।

इसके अलावा एक दिन डेजर्ट सफारी, बारबेक्यू डिनर और बेली डांस का लुत्फ दिया जाएगा। इसी तरह एक दिन के अबू-धाबी सिटी के टूर में शेख-ज़ायेद मोस्क और बीएपीएस हिन्दू टेंपल सहित फेरारी वर्ल्ड की सैर करवाई जाएगी।

शुरुआत जयपुर से होगी

आइआरसीटीसी पर्यटकों को दुबई व अबू धाबी की पांच दिन की सैर करवाएगा। इसमें चार रात व पांच दिन शामिल हैं। यह यात्रा 25 नवंबर को जयपुर से शुरू होगी। इसमें हवाई यात्रा से लेकर थ्री स्टार होटल में आवास, वीजा फीस, भोजन, नाश्ता व प्रमुख दर्शनीय स्थलों का एसी डीलक्स बस से दर्शन, डिनर क्रूज व गाइड सुविधा तक के 98 हजार 280 रुपए राशि प्रति व्यक्ति अदा करनी होगी।

Updated on:

25 Oct 2025 02:08 pm

Published on:

25 Oct 2025 12:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / राजस्थान के लोगों को बुर्ज खलीफा व फेरारी वर्ल्ड देखने का मिलेगा मौका, IRCTC ने शुरू की ये स्कीम; जानें

