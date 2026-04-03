इटली में रहने वाली खुद कभी कोलकाता से गोद ली गई थी, अब झुंझुनूं के बच्चे को अपनाकर लिखी नई कहानी

यह कहानी सिर्फ एक गोद लेने की नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत की कहानी है। यह दिखाती है कि दुनिया में अभी भी संवेदनशीलता और इंसानियत जिंदा है। एक ऐसा बच्चा जिसे जन्म के बाद छोड़ दिया गया था, आज उसे एक ऐसा परिवार मिला है जो उसे प्यार, सुरक्षा और बेहतर भविष्य देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह घटना समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश भी देती है कि हर बच्चे को एक मौका मिलना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हों।