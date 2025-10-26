Jhunjhunu News: सरकारी दस्तावेज में एक ही गांव के कई नाम: कहीं बाजीसर तो कहीं बजिसर, बजिदसर, राशन-आधार कार्ड में अलग-अलग नाम

ग्रामीणों के अनुसार, शिक्षा विभाग, राजस्व रिकॉर्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता सूची, पेन कार्ड और जन आधार कार्ड सभी में गांव का नाम अलग-अलग दर्ज है। राउप्रावि, आंगनबाड़ी और उप स्वास्थ्य केंद्र पर बाजीसर लिखा है, जबकि राशन कार्ड में बजिसर तो कही बाजीदसर दर्ज है। आधार कार्ड में व चिरंजीवी कार्ड में बाजिदसर, वाजीदसर, वजिसर दर्ज है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वे उपखंड अधिकारी को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है।