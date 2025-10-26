Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Jhunjhunu News: सरकारी दस्तावेज में एक ही गांव के कई नाम: कहीं बाजीसर तो कहीं बजिसर, बजिदसर, राशन-आधार कार्ड में अलग-अलग नाम

झुंझुनूं जिले में मंडावा की ग्राम पंचायत मेहरादासी के अंतर्गत करीब तीन सौ घरों वाला गांव बाजीसर इन दिनों नाम की गड़बड़ी को लेकर सुर्खियों में है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक दस्तावेज में गांव का नाम अलग-अलग लिखा गया है। कहीं बाजीसर तो कहीं बजिसर,वाजिदसर, बाजिदसर या बाजीदसर।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Anand Prakash Yadav

image

महिपाल मील

Oct 26, 2025

सरकारी दस्तावेज में बाजीसर गांव के अलग-अलग नाम,पत्रिका फोटो

झुंझुनूं जिले में मंडावा की ग्राम पंचायत मेहरादासी के अंतर्गत करीब तीन सौ घरों वाला गांव बाजीसर इन दिनों नाम की गड़बड़ी को लेकर सुर्खियों में है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक दस्तावेज में गांव का नाम अलग-अलग लिखा गया है। कहीं बाजीसर तो कहीं बजिसर,वाजिदसर, बाजिदसर या बाजीदसर। इस कारण ग्रामीणों के दस्तावेज में असमानता हो गई है और सही नाम को लेकर सभी असमंजस में हैं।

ग्रामीणों के अनुसार, शिक्षा विभाग, राजस्व रिकॉर्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता सूची, पेन कार्ड और जन आधार कार्ड सभी में गांव का नाम अलग-अलग दर्ज है। राउप्रावि, आंगनबाड़ी और उप स्वास्थ्य केंद्र पर बाजीसर लिखा है, जबकि राशन कार्ड में बजिसर तो कही बाजीदसर दर्ज है। आधार कार्ड में व चिरंजीवी कार्ड में बाजिदसर, वाजीदसर, वजिसर दर्ज है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वे उपखंड अधिकारी को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है।

यह आती हैं परेशानियां

विद्यार्थियों के स्कूल रिकॉर्ड और अन्य प्रमाण पत्रों में गांव का नाम अलग-अलग होने से एडमिशन, छात्रवृत्ति व परीक्षा फार्म भरने में दिक्कत आती है।
दस्तावेज में सुधार कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
कई बार पोर्टल पर डेटा मिलान नहीं होता, जिससे पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता।
बैंक खाते, पेंशन, बीमा और चिरंजीवी कार्ड में गांव का नाम मेल न खाने से लेनदेन और प्रमाणिकता जांच में दिक्कत आती है।

ज्ञापन भी दिया

मेरे शिक्षा संबंधी दस्तावेज में गांव का नाम बाजीसर है। आधार कार्ड में वाजिदसर, झुंझुनूं, बजीसर है। वोटर आइडी में वाजिदसर बाजीदसर है। राशन कार्ड में बजिदसर, बिजली के बिल में बाजीसर है, जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र में बाजीसर है। अंग्रेजी भाषा में बना जाति प्रमाण में गांव का नाम बाजीदसर दर्ज है। समाधान के लिए मंडावा एसडीएम को ज्ञापन दिया है। अमित मीणा, ग्रामीण

गांव का नाम ही बदला

राउप्रावि, उप स्वास्थ्य केन्द्र व आंगनबाड़ी पर गांव का नाम बाजीसर अंकित है। स्कूल रिकॉर्ड में गांव का बाजीसर है। जबकि निर्वाचन नामावली व वोटर आइडी में गांव का नाम बाजीदसर दर्ज है। इस गांव के नाम की त्रुटि का समाधान होना चाहिए।
सुरेन्द्र कुमार खीचड़, अध्यापक एवं बीएलओ

सरकारी दस्तावेज में अलग-अलग नाम

राउप्रावि, उप स्वास्थ्य केन्द्र व आंगनबाड़ी पर गांव का नाम बाजीसर अंकित है। स्कूल रिकॉर्ड में गांव का बाजीसर है। जबकि निर्वाचन नामावली व वोटर आइडी में गांव का नाम बाजीदसर दर्ज है। इस गांव के नाम की त्रुटि का समाधान होना चाहिए।
सुरेन्द्र कुमार खीचड़, अध्यापक एवं बीएलओ

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

26 Oct 2025 09:19 am

Published on:

26 Oct 2025 09:17 am

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu News: सरकारी दस्तावेज में एक ही गांव के कई नाम: कहीं बाजीसर तो कहीं बजिसर, बजिदसर, राशन-आधार कार्ड में अलग-अलग नाम

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: हिस्ट्रीशीटर की हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, डेनिस बावरिया को अधमरा हालत में पटककर भागे थे बदमाश

History-Sheeter-Murder-Case
झुंझुनू

राजस्थान के लोगों को बुर्ज खलीफा व फेरारी वर्ल्ड देखने का मिलेगा मौका, IRCTC ने शुरू की ये स्कीम; जानें

Burj Khalifa and Ferrari World
झुंझुनू

‘मैं आज भी उनके नाम का ‌सिंदूर लगाती हूं…’ थप्पड़कांड वाले SDM की शादी पर बड़ा खुलासा

SDM Chhotulal Sharma
झुंझुनू

राजस्थान के इस जिले के हजारों छात्रों को नहीं मिलेगा यूनिफॉर्म का पैसा, जानें वजह

झुंझुनू

शेखावाटी की लाइफ लाइन काटली नदी पर संकट, झुंझुनूं और चूरू में मिले सैकड़ों अतिक्रमण, एनजीटी सर्वे में खुली पोल

Katli River
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.