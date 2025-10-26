Jhunjhunu News: सरकारी दस्तावेज में एक ही गांव के कई नाम: कहीं बाजीसर तो कहीं बजिसर, बजिदसर, राशन-आधार कार्ड में अलग-अलग नाम

सरकारी दस्तावेज में बाजीसर गांव के अलग-अलग नाम,पत्रिका फोटो
झुंझुनूं जिले में मंडावा की ग्राम पंचायत मेहरादासी के अंतर्गत करीब तीन सौ घरों वाला गांव बाजीसर इन दिनों नाम की गड़बड़ी को लेकर सुर्खियों में है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासनिक दस्तावेज में गांव का नाम अलग-अलग लिखा गया है। कहीं बाजीसर तो कहीं बजिसर,वाजिदसर, बाजिदसर या बाजीदसर। इस कारण ग्रामीणों के दस्तावेज में असमानता हो गई है और सही नाम को लेकर सभी असमंजस में हैं।
ग्रामीणों के अनुसार, शिक्षा विभाग, राजस्व रिकॉर्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता सूची, पेन कार्ड और जन आधार कार्ड सभी में गांव का नाम अलग-अलग दर्ज है। राउप्रावि, आंगनबाड़ी और उप स्वास्थ्य केंद्र पर बाजीसर लिखा है, जबकि राशन कार्ड में बजिसर तो कही बाजीदसर दर्ज है। आधार कार्ड में व चिरंजीवी कार्ड में बाजिदसर, वाजीदसर, वजिसर दर्ज है। ग्रामीणों का कहना है कि इस समस्या को लेकर वे उपखंड अधिकारी को कई बार अवगत करा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है।
विद्यार्थियों के स्कूल रिकॉर्ड और अन्य प्रमाण पत्रों में गांव का नाम अलग-अलग होने से एडमिशन, छात्रवृत्ति व परीक्षा फार्म भरने में दिक्कत आती है।
दस्तावेज में सुधार कराने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
कई बार पोर्टल पर डेटा मिलान नहीं होता, जिससे पात्र होते हुए भी योजना का लाभ नहीं मिल पाता।
बैंक खाते, पेंशन, बीमा और चिरंजीवी कार्ड में गांव का नाम मेल न खाने से लेनदेन और प्रमाणिकता जांच में दिक्कत आती है।
मेरे शिक्षा संबंधी दस्तावेज में गांव का नाम बाजीसर है। आधार कार्ड में वाजिदसर, झुंझुनूं, बजीसर है। वोटर आइडी में वाजिदसर बाजीदसर है। राशन कार्ड में बजिदसर, बिजली के बिल में बाजीसर है, जाति व मूल निवास प्रमाण पत्र में बाजीसर है। अंग्रेजी भाषा में बना जाति प्रमाण में गांव का नाम बाजीदसर दर्ज है। समाधान के लिए मंडावा एसडीएम को ज्ञापन दिया है। अमित मीणा, ग्रामीण
राउप्रावि, उप स्वास्थ्य केन्द्र व आंगनबाड़ी पर गांव का नाम बाजीसर अंकित है। स्कूल रिकॉर्ड में गांव का बाजीसर है। जबकि निर्वाचन नामावली व वोटर आइडी में गांव का नाम बाजीदसर दर्ज है। इस गांव के नाम की त्रुटि का समाधान होना चाहिए।
सुरेन्द्र कुमार खीचड़, अध्यापक एवं बीएलओ
