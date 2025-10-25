Rajasthan Crime: हिस्ट्रीशीटर की हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, डेनिस बावरिया को अधमरा हालत में पटककर भागे थे बदमाश

हिस्ट्रीशीटर बावरिया को उसके साथियों ने बीडीके अस्पताल भर्ती कराया गया। जहां से उसे जयपुर एसएमएस में रैफर कर दिया। जहां पर मंगलवार सुबह 11 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए सात पुलिस टीमों का गठन कर आरोपियों के संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।