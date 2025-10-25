Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

Rajasthan Crime: हिस्ट्रीशीटर की हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, डेनिस बावरिया को अधमरा हालत में पटककर भागे थे बदमाश

History-Sheeter Murder Case: झुंझुनूं शहर के चूरू बाइपास पर हिस्ट्रीशीटर का अपहरण कर पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

Anil Prajapat

Oct 25, 2025

History-Sheeter-Murder-Case

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी। फोटो: सोशल

Jhunjhunu Crime News: झुंझुनूं शहर के चूरू बाइपास पर हिस्ट्रीशीटर का अपहरण कर पीट-पीटकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश में जुटी हुई है कि आरोपियों ने हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया की हत्या क्यों की थी।

पुलिस के अनुसार 19 अक्टूबर की रात साढ़े नौ बजे के करीब चूरू बाइपास पर शराब ठेके के सामने कार में बैठे धनूरी थाने के हिस्ट्रीशीटर डेनिस बावरिया उर्फ विक्रम निवासी जीत की ढाणी श्रीकृष्णपुरा का तीन पिकअप गाड़ियों में सवार होकर आए बदमाशों ने अपहरण कर लिया था।

अपहरण के बाद की थी मारपीट

इसके बाद दीपक मालसरिया व हिस्ट्रीशीटर मंदीप उर्फ मदिया समेत 10-12 बदमाशों ने डेनिस बावरिया को लोहे के पाइपों से बुरी तरह पीटा और फिर मरा हुआ समझकर रसोड़ा गांव के जोहड़ में पटककर चले गए थे।

एसएमएस अस्पताल में हिस्ट्रीशीटर ने तोड़ा था दम

हिस्ट्रीशीटर बावरिया को उसके साथियों ने बीडीके अस्पताल भर्ती कराया गया। जहां से उसे जयपुर एसएमएस में रैफर कर दिया। जहां पर मंगलवार सुबह 11 बजे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए सात पुलिस टीमों का गठन कर आरोपियों के संदिग्ध ठिकानों पर दबिश देकर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Oct 2025 01:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan Crime: हिस्ट्रीशीटर की हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, डेनिस बावरिया को अधमरा हालत में पटककर भागे थे बदमाश

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

