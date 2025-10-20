राजस्थान में हिस्ट्रीशीटर नरेश बावरिया का अपहरण, लाठियां-रॉड दिखाकर फैलाया दहशत, गैंगवार की आशंका को लेकर पुलिस अलर्ट



शुरुआती जांच में पुलिस को इस वारदात के पीछे गैंगवार की आशंका नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, डेनिस बावरिया और कुख्यात अपराधी दीपक मालसरिया के बीच लंबे समय से वर्चस्व को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है। पुलिस को शक है कि इसी रंजिश के चलते मालसरिया गैंग ने यह किडनैपिंग की साजिश रची।