राजस्थान में हिस्ट्रीशीटर नरेश बावरिया का अपहरण, लाठियां-रॉड दिखाकर फैलाया दहशत, गैंगवार की आशंका को लेकर पुलिस अलर्ट

राजस्थान के झुंझुनूं में हथियारबंद बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर डेनिस उर्फ नरेश बावरिया का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया। टक्कर मारकर गाड़ी से खींच ले गए बदमाश, बाद में रसोड़ा गांव में पटककर फरार हो गए।

2 min read

झुंझुनू

image

Arvind Rao

Oct 20, 2025

Jhunjhunu History-sheeter Naresh Bawariya kidnapped

History-sheeter Naresh Bawariya kidnapped (viral video photo)

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले में रविवार देर रात एक सनसनीखेज वारदात में हथियारबंद बदमाशों ने हिस्ट्रीशीटर डेनिस उर्फ नरेश बावरिया का फिल्मी अंदाज में अपहरण कर लिया। जानकारी के मुताबिक, यह घटना रात करीब साढ़े 10 बजे चूरू बाइपास स्थित एक शराब ठेके के पास हुई।


बता दें कि जब जीत की ढाणी निवासी डेनिस अपनी स्कॉर्पियो में बैठा था। तभी दो बोलेरो कैंपरों में सवार करीब छह बदमाश मौके पर पहुंचे और उसकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मार दी।


टक्कर के बाद बदमाश हथियार लहराते हुए स्कॉर्पियो के पास पहुंचे और डेनिस को खींचकर अपनी गाड़ी में डाल लिया। विरोध करने पर उन्होंने आसपास मौजूद लोगों को लाठियां और रॉड दिखाकर डराया।


वारदात के दौरान इलाके में अफरा-तफरी मच गई। भागते समय बदमाशों की गाड़ी ने सड़क किनारे खड़े एक ठेले को भी टक्कर मार दी, जिससे ठेला पलट गया और वहां मौजूद दुकानदारों में दहशत फैल गई।


घटना की जानकारी मिलते ही कोतवाली पुलिस और एएसपी देवेंद्र राजावत मौके पर पहुंचे। जिलेभर में नाकाबंदी करवाई गई और संभावित ठिकानों पर रातभर दबिश दी गई। करीब दो घंटे बाद यानी रात 12.30 बजे के आसपास, रसोड़ा गांव में अपहरणकर्ताओं ने डेनिस को पटककर फरार हो गए। पुलिस अब बदमाशों की तलाश में जुटी है।


शुरुआती जांच में पुलिस को इस वारदात के पीछे गैंगवार की आशंका नजर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक, डेनिस बावरिया और कुख्यात अपराधी दीपक मालसरिया के बीच लंबे समय से वर्चस्व को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है। पुलिस को शक है कि इसी रंजिश के चलते मालसरिया गैंग ने यह किडनैपिंग की साजिश रची।


हिस्ट्रीशीटर डेनिस के खिलाफ झुंझुनूं जिले के विभिन्न थानों में मारपीट, लूट, रंगदारी और अवैध हथियार रखने के 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। उस पर पहले भी कई बार हमले हो चुके हैं।


एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि मामला आपसी रंजिश का प्रतीत होता है। जिले में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अतिरिक्त गश्त के साथ नाकाबंदी जारी है। पुलिस गैंगवार की संभावना को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ा रही है।

Published on:

20 Oct 2025 12:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / राजस्थान में हिस्ट्रीशीटर नरेश बावरिया का अपहरण, लाठियां-रॉड दिखाकर फैलाया दहशत, गैंगवार की आशंका को लेकर पुलिस अलर्ट

