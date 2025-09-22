झुंझुनूं की अनूठी रामलीला: बिना संवाद 16 दिन तक चलेगी रामलीला, बरसेंगे 10 हजार तीर

रामलीला के लिए मुख्य बाजार की सड़क पर बालू-मिट्टी बिछाकर दंगलनुमा मंच तैयार किया जाता है। इसमें करीब 300 कलाकार भाग लेते हैं। रामा दल व राक्षस दल में होने वाले युद्ध के दौरान 10 हजार तीर चलाए जाते हैं। खास बात यह है भी यहां शाम 6 बजे से ही लीला शुरू कर दी जाती है जो रात 9 बजे तक चलती है। पात्रों की पोशाकें भी स्वरूप के अनुरूप होती हैं और राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न व सीता को चमकदार सलमा-सितारों से सजाया जाता है।