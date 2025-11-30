Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

शादी के समय पढ़ती थी बारहवीं में अब, झुंझुनूं की पवित्रा यादव ने केबीसी में जीते 25 लाख

पवित्रा ने बताया कि उनकी शादी के समय वे केवल 12वीं तक शिक्षित थीं, लेकिन ससुराल आने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पूरी पढ़ाई पूरी की।

less than 1 minute read
Google source verification

झुंझुनू

image

rajesh sharma

Nov 30, 2025

jhunjhunu news

पवित्रा यादव

राजस्थान के झुंझुनूं जिले के खेतड़ी उपखंड के सिहोड़़ ग्राम पंचायत की ढाणी सागडू निवासी पवित्रा यादव पत्नी सुरेन्द्र कुमार ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर 25 लाख रुपए जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। पवित्रा को इसके साथ ही एक स्कूटी व 25 किलो देशी घी भी मिला है। उनका यह एपिसोड मंगलवार व बुधवार को प्रसारित हुआ।

बैंक ऑफ अमरीका में कार्यरत

पवित्रा के दादा-ससुर डॉ. एस.पी. यादव व ससुर बलवीर यादव ने बताया कि पवित्रा वर्तमान में दिल्ली में बैंक ऑफ अमरीका में धोखाधड़ी विश्लेषक (फ्रॉड एनालिस्ट) के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि पवित्रा को ससुराल में हमेशा बेटी की तरह सम्मान दिया गया।

ससुराल में पूरी पढ़ाई पूरी की

पवित्रा ने बताया कि उनकी शादी के समय वे केवल 12वीं तक शिक्षित थीं, लेकिन ससुराल आने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पूरी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कहा कि ससुराल पक्ष से उन्हें हमेशा प्रोत्साहन और हौसला मिला, जिससे वे पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी हासिल कर सकीं और आज केबीसी के मंच तक पहुंचकर खेतड़ी व अपने परिवार का नाम रोशन कर सकीं।

Published on:

30 Nov 2025 10:54 pm

