शादी के समय पढ़ती थी बारहवीं में अब, झुंझुनूं की पवित्रा यादव ने केबीसी में जीते 25 लाख

पवित्रा यादव
राजस्थान के झुंझुनूं जिले के खेतड़ी उपखंड के सिहोड़़ ग्राम पंचायत की ढाणी सागडू निवासी पवित्रा यादव पत्नी सुरेन्द्र कुमार ने टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति की हॉट सीट पर 25 लाख रुपए जीतकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है। पवित्रा को इसके साथ ही एक स्कूटी व 25 किलो देशी घी भी मिला है। उनका यह एपिसोड मंगलवार व बुधवार को प्रसारित हुआ।
पवित्रा के दादा-ससुर डॉ. एस.पी. यादव व ससुर बलवीर यादव ने बताया कि पवित्रा वर्तमान में दिल्ली में बैंक ऑफ अमरीका में धोखाधड़ी विश्लेषक (फ्रॉड एनालिस्ट) के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि पवित्रा को ससुराल में हमेशा बेटी की तरह सम्मान दिया गया।
पवित्रा ने बताया कि उनकी शादी के समय वे केवल 12वीं तक शिक्षित थीं, लेकिन ससुराल आने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पूरी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कहा कि ससुराल पक्ष से उन्हें हमेशा प्रोत्साहन और हौसला मिला, जिससे वे पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी हासिल कर सकीं और आज केबीसी के मंच तक पहुंचकर खेतड़ी व अपने परिवार का नाम रोशन कर सकीं।
