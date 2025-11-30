शादी के समय पढ़ती थी बारहवीं में अब, झुंझुनूं की पवित्रा यादव ने केबीसी में जीते 25 लाख

पवित्रा ने बताया कि उनकी शादी के समय वे केवल 12वीं तक शिक्षित थीं, लेकिन ससुराल आने के बाद उन्होंने अपनी आगे की पूरी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने कहा कि ससुराल पक्ष से उन्हें हमेशा प्रोत्साहन और हौसला मिला, जिससे वे पढ़ाई पूरी कर अच्छी नौकरी हासिल कर सकीं और आज केबीसी के मंच तक पहुंचकर खेतड़ी व अपने परिवार का नाम रोशन कर सकीं।