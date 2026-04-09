Rajasthan: एक गांव, चार नाम; सरकारी रिकॉर्ड की गड़बड़ी से ग्रामीण परेशान

मंडावा (झुंझुनूं)। पंचायत समिति मंडावा के अंतर्गत आने वाले करीब 400 घरों की आबादी वाले मौजावास गांव में सरकारी रिकॉर्ड की बड़ी खामी सामने आई है। एक ही गांव का नाम अलग-अलग विभागों के दस्तावेजों में अलग-अलग दर्ज होने से ग्रामीणों और विद्यार्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव का नाम कहीं मौजावास, कहीं मोजावास तो कहीं मौजास या मोजास लिखा हुआ है। इतना ही नहीं, कई दस्तावेजों में तो संयुक्त रूप से दो नाम भी दर्ज हैं।