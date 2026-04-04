6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Jhunjhunu Murder : मुकेश हत्याकांड ने पकड़ा तूल, धरने पर बैठे ग्रामीण, संविदा पर नौकरी व ₹20 लाख मुआवजे की मांग

Jhunjhunu Murder : झुंझुनूं जिले के सिंघाना के ईश्कपुरा गांव में डूमोली कला निवासी मुकेश उर्फ टिंकू की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीण सुबह 8 बजे से ही खेतड़ी नगर मोर्चरी परिसर संविदा पर नौकरी व 20 लाख का मुआवजा सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं।

2 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Sanjay Kumar Srivastava

Apr 04, 2026

Jhunjhunu Mukesh murder case Ruckus Villagers sit on protest Demand for contract job and compensation of ₹20 lakh

Jhunjhunu Murder: विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे ग्रामीण। फोटो पत्रिका

Jhunjhunu Murder : झुंझुनूं जिले के सिंघाना के ईश्कपुरा गांव में डूमोली कला निवासी मुकेश उर्फ टिंकू की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ग्रामीण सुबह 8 बजे से ही खेतड़ी नगर मोर्चरी परिसर संविदा पर नौकरी व 20 लाख का मुआवजा सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं।

बुहाना डीएसपी नोपाराम भाकर सहित पुलिस मौके पर तैनात है। इसी बीच ग्रामीणों ने 5 मिनट के लिए खेतड़ी नगर बस स्टैंड के पास विभिन्न मांगों लेकर सड़क को जाम भी कर दिया था। लेकिन पुलिस की समझाइए इसके बाद जाम खोल दिया गया।

हालांकि कि अभी ग्रामीण अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को 2 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 2 घंटे में उनकी मांगें नहीं मानी गई तो सड़क जाम करेंगे।

मामला जानिए, ईश्कपुरा गांव में भारी पुलिस जाप्ता तैनात

मामला यह है कि झुंझुनूं जिले के ईश्कपुरा गांव में शुक्रवार शाम बदमाशों ने एक युवक मुकेश उर्फ टिंकू गुर्जर के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद भागते समय आरोपियों ने एक अन्य युवक पर भी फायरिंग की, जो बाल-बाल बच गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ईश्कपुरा गांव में भारी पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया गया है। जिलेभर में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।

पुलिस के अनुसार ईश्कपुरा निवासी योगेश गुर्जर ने बताया कि डूमोली कलां निवासी मुकेश उर्फ टिंकू गुर्जर उसका दोस्त था। उसे सिंघाना से इलेक्ट्रिक स्कूटी लेने के लिए उसके कागजात चाहिए थे। इसके लिए शुक्रवार शाम करीब पौने पांच बजे वह ईश्कपुरा उसके पास आया था। गांव में दोनों एक जगह मिले, जहां से योगेश ने मुकेश को अपने घर कागजात लेने भेज दिया।

मुकेश के सीने में गोली दाग दी, मौत

मुकेश उसके घर से कागजात लेकर लौट रहा था कि बीच रास्ते में ही मिंटू गुर्जर ने अपने साथियों के साथ उसे रोक लिया। पहले उसके साथ मारपीट की गई, फिर मिंटू ने पिस्टल से मुकेश के सीने में गोली दाग दी। गोली लगते ही मुकेश गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा। मुकेश को तुरंत सिंघाना के सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मेडिकल बोर्ड करेगा पोस्टमार्टम

सूचना पर थानाधिकारी सुगन सिंह मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। शव को खेतड़ी नगर की मोर्चरी में रखवाया गया है, जहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Dungarpur Road Accident : बड़ी बहन ने दिया अर्थी को कंधा, फिर मृत बहन की कलाई पर बांधी राखी, रो पड़े सब
डूंगरपुर
Dungarpur Road Accident elder sister gave shoulder bier Rakhi tied on deceased sister wrist Everyones eyes lit up

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Apr 2026 01:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu Murder : मुकेश हत्याकांड ने पकड़ा तूल, धरने पर बैठे ग्रामीण, संविदा पर नौकरी व ₹20 लाख मुआवजे की मांग

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: ‘ये लोग मुझे मार डालेंगे’ मैसेज के 15 मिनट बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, पीहर-ससुराल पक्ष भिड़े

Sabina Bano death case-1
झुंझुनू

राजस्थान: ‘मैं भी कोणी रह सकूं तेरे बिन, आ रहा हूं’, पत्नी की मौत की खबर पर पति की सोशल मीडिया पर पोस्ट, फिर ट्रेन के आगे कूदा

Husband and Wife Suicide Case
झुंझुनू

झुंझुनूं में दिल दहलाने वाली वारदात: सुबह माता-पिता को जगाने गया था बेटा, कमरे का नजारा देख पैरों तले खिसक गई जमीन!

Rajasthan Crime
झुंझुनू

Rajasthan: 22 साल की उम्र में शहीद हुआ शेखावटी का लाल, 55 साल बाद बांग्लादेश ने भेजा मेडल, किया सम्मानित

Dharampal Dudi martyr
झुंझुनू

झुंझुनूं : बीच सड़क युवक के सीने में गोली मारकर हत्या, भागते वक्त दोस्त पर भी किया फायर, पुलिस छावनी बना गांव

firing youth murder
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.