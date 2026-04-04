Jhunjhunu Murder : मुकेश हत्याकांड ने पकड़ा तूल, धरने पर बैठे ग्रामीण, संविदा पर नौकरी व ₹20 लाख मुआवजे की मांग

मामला यह है कि झुंझुनूं जिले के ईश्कपुरा गांव में शुक्रवार शाम बदमाशों ने एक युवक मुकेश उर्फ टिंकू गुर्जर के सीने में गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद भागते समय आरोपियों ने एक अन्य युवक पर भी फायरिंग की, जो बाल-बाल बच गया। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ईश्कपुरा गांव में भारी पुलिस जाप्ता तैनात कर दिया गया है। जिलेभर में नाकाबंदी कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।