Jhunjhunu Murder Case : टिंकू हत्याकांड; रील के कमेंट बने खून की वजह, हत्या के बाद आरोपी पहाड़ियों में काट रहे थे फरारी

एसपी सागर ने बताया कि मृतक मुकेश उर्फ टिंकू और आरोपी विजय उर्फ मिंटू के बीच एक साल पहले गांव में आयोजित एक शादी समारोह के दौरान विवाद हुआ था। उस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई थी। इसके बाद दोनों के बीच तनाव लगातार बना रहा। मामला यहीं समाप्त नहीं हुआ। कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर डाली गई रील्स पर किए गए कमेंट्स ने दोनों पक्षों के बीच की दुश्मनी को और बढ़ा दिया। आरोपियों को मुकेश की ओर से किए गए कमेंट्स और तंज नागवार गुजर रहे थे। इसी बात को लेकर आरोपियों ने मुकेश को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली।