Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

Rajasthan: बलात्कार किया, अश्लील वीडियो भी बनाया, 1.5 लाख रुपए का जुर्माना…अब मिला 20 वर्ष का कठोर कारावास

Jhunjhunu News: पॉक्सो न्यायालय झुंझुनूं ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग से बलात्कार के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

2 min read

झुंझुनू

image

Nirmal Pareek

Sep 28, 2025

Jhunjhunu News

पत्रिका फाइल फोटो

Jhunjhunu News: पॉक्सो न्यायालय झुंझुनूं के विशिष्ट न्यायाधीश इसरार खोखर ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में नाबालिग से बलात्कार के मामले में दयाड़ा की ढाणी, जहाज निवासी नरेश कुमार सैनी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने आरोपी को सिर्फ बलात्कार के लिए ही नहीं, बल्कि पीड़िता के नाबालिग भाई को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी मानते हुए अतिरिक्त 7 वर्ष के कठोर कारावास व 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया।

ये था पूरा मामला

बता दें, यह घटना 8 जून 2023 की है। पीड़िता के पिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि खेत पर काम करने के दौरान उसका नाबालिग पुत्र घर पर अकेला था। उसी दौरान आरोपी नरेश का फोन आया और झगड़ा हुआ। झगड़े के बाद उसके बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस अनुसंधान में सामने आया कि आरोपी नरेश ने 5-6 महीने पहले नाबालिग लड़की को अपने घर बुलाकर बलात्कार किया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया था।

वह लगातार वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता से बलात्कार करता रहा। जब यह बात पीड़िता के भाई को पता चली, तो उसने आरोपी को वीडियो डिलीट करने को कहा, लेकिन आरोपी ने धमकाना शुरू कर दिया। सामाजिक शर्मिंदगी और दबाव के चलते भाई ने आत्महत्या कर ली।

भाई की जान भी गई

राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भाम्बू ने अदालत में 18 गवाहों के बयान और 27 दस्तावेज प्रस्तुत किए। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि आरोपी के कृत्य से न केवल नाबालिग का शोषण हुआ, बल्कि उसके भाई की जान भी गई। सभी तथ्यों और सबूतों का गहन परीक्षण करने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आदेश दिया कि जमा हुई अर्थदंड की पूरी राशि नियमानुसार पीड़िता को प्रतिकर स्वरूप दी जाएगी।

ये भी पढ़ें

वसुन्धरा ने पूछा- जिला या लाल बत्ती, कांठल के लाल ने चुना जिला…जानें कौन थे आदिवासी नेता ‘नंदलाल मीणा’
प्रतापगढ़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

28 Sept 2025 02:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Rajasthan: बलात्कार किया, अश्लील वीडियो भी बनाया, 1.5 लाख रुपए का जुर्माना…अब मिला 20 वर्ष का कठोर कारावास

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान में कब होंगे निकाय चुनाव? मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दी बड़ी जानकारी, ‘वोट चोरी’ के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा

Minister Jhabar Singh Kharra
झुंझुनू

Inspirational Story: ससुराल में आकर पास की 10वीं, फिर सिलाई मशीन से बिजनेस शुरू किया, अब दे रहीं महिलाओं को रोजगार

Santosh Mill
झुंझुनू

झुंझुनूं : बिजली विभाग की लापरवाही ने युवक की छीनी जिंदगी, करंट की चपेट में आने से मौत

Jhunjhunu Death
झुंझुनू

Rajasthan Crime: शराब पार्टी के बाद कार से कुचलकर चचेरे भाई की हत्या, रोंगटे खड़े कर देने वाला CCTV फुटेज आया सामने

Rajasthan-Crime-1
झुंझुनू

62 साल बाद मिग-21 की आखिरी उड़ान, प्रिया ने बढ़ाया झुंझुनूं का मान; शेखावाटी की और भी बेटियां छू रहीं आसमान

MiG-21
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.