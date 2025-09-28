वसुन्धरा ने पूछा- जिला या लाल बत्ती, कांठल के लाल ने चुना जिला…जानें कौन थे आदिवासी नेता ‘नंदलाल मीणा’

नन्दलाल मीणा का जन्म 25 जनवरी 1946 को राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले के अम्बामाता का खेड़ा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम किशनलाल और माता का नाम देवी बाई था। प्रारंभिक जीवन में ही वे सामाजिक और राजनीतिक चेतना से जुड़ गए। उदयपुर के मोहनलाल सुखाडिय़ा विश्वविद्यालय से उन्होंने बीए और एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। जीवनसाथी सुमित्रा देवी के साथ उनका विवाह 20 जून 1968 को हुआ। उनके एक पुत्र वर्तमान सरकार में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और 5 पुत्रियां हैं। वे पेशे से कृषक थे, लेकिन समाज सेवा और राजनीति में उनकी गहरी पैठ रही।