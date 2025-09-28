Rajasthan: पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का अंतिम संस्कार आज, श्रद्धांजलि देने CM भजनलाल सहित कई दिग्गज आएंगे प्रतापगढ़

प्रतापगढ़। राजस्थान के जनजातीय समाज के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का आज प्रतापगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी पार्थिव देह शनिवार रात अहमदाबाद से प्रतापगढ़ लाई गई। बता दें कि नंदलाल मीणा लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। शनिवार को अहमदाबाद के एक अस्पताल में उपचार के दौरान उनका निधन हो गया था।