Rajasthan: पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का अंतिम संस्कार आज, श्रद्धांजलि देने CM भजनलाल सहित कई दिग्गज आएंगे प्रतापगढ़

पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का निधन। फोटो: पत्रिका
प्रतापगढ़। राजस्थान के जनजातीय समाज के कद्दावर नेता एवं पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा का आज प्रतापगढ़ में अंतिम संस्कार किया जाएगा। उनकी पार्थिव देह शनिवार रात अहमदाबाद से प्रतापगढ़ लाई गई। बता दें कि नंदलाल मीणा लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे थे। शनिवार को अहमदाबाद के एक अस्पताल में उपचार के दौरान उनका निधन हो गया था।
नंदलाल मीणा के पार्थिव शरीर को प्रतापगढ़ स्थित अंबामाता कॉलोनी स्थित निजी आवास पर रखा गया, जहां से सुबह 11 बजे अंतिम यात्रा निकलेगी। अंतिम संस्कार में भाजपा कार्यकर्ताओं, समर्थकों और बड़ी संख्या में आमजन के उमड़ने की संभावना है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। वे सुबह 8:30 बजे जयपुर से रवाना होकर करीब 9:55 बजे हेलीकॉप्टर से अंबामाता पहुंचेंगे। सीएम के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने विशेष हेलीपैड तैयार कराया है।
पूर्व मंत्री नंदलाल मीणा को अंतिम विदाई देने के लिए प्रदेशभर से भाजपा के वरिष्ठ नेता, मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रतापगढ़ ही नहीं, आसपास के जिलों से भी जनसैलाब उमड़ने की संभावना है।
नंदलाल मीणा का राजनीतिक जीवन प्रतापगढ़ सहित पूरे आदिवासी अंचल की राजनीति में गहरी छाप छोड़ गया है। उनके निधन से जनजातीय समाज ने अपना एक बड़ा मार्गदर्शक खो दिया है।
