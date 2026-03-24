Jhunjhunu News: रसोई गैस संकट ने बढ़ाई चिंता, इंडक्शन चूल्हों की मांग में उछाल, कीमत इतनी बढ़ने के बावजूद नहीं मिल रहे

रसोई गैस संकट ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है । कई क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, जिससे उन्हें खाना बनाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग वैकल्पिक साधनों जैसे लकड़ी या कोयले का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं। शहरों कस्बों में अब गैस की भट्टी की जगह लकड़ी की भट्टी का उपयोग किया जाने लगा है। एक और झटका यह है कि लकड़ी के दाम भी बढ़ गए हैं।