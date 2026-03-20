Jhunjhunu News: 6 दिन में ही बदला फैसला, कावेंद्र सिंह सागर बने झुंझुनूं के नए SP; जोशी का ट्रांसफर निरस्त

झुंझुनूं। राजस्थान सरकार ने गुरुवार देर रात पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए कई आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। इसी क्रम में झुंझुनूं जिले को नया एसपी मिल गया है। पुलिस मुख्यालय सिविल राइट्स जयपुर में स्थानांतरणधीन आईपीएस कावेंद्र सिंह सागर को झुंझुनूं का नया एसपी नियुक्त किया गया है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ 6 दिन पहले झुंझुनू एसपी के पद पर नियुक्त किए गए सुधीर जोशी का तबादला आदेश निरस्त कर दिया गया है।