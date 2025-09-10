झुंझुनूं: रात को फोन आने पर घर से निकला था युवक, सुबह तिबारे में मिला शव

थानाधिकारी राजपाल यादव ने बताया कि मृतक महेन्द्र के पिता यादराम यादव ने रिपोर्ट दी है कि सोमवार रात करीब साढ़े दस बजे किसी का फोन आने पर महेन्द्र घर से निकला था। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। मंगलवार सुबह 6.45 बजे महेन्द्र के परिचित विरेन्द्र ने फोन करके उनसे कहा कि महेन्द्र से बात करवाओ। इस पर उसे बताया गया कि महेन्द्र के पास रात को किसी का फोन आया था, वह तभी बाहर चला गया था। इसके बाद मंगलवार सुबह 7 बजे महेन्द्र की तलाश की गई तो स्कूल के पास बने तिबारे में उसका शव मिला। उसके मूंह, नाक, कान व सिर पर चोट के निशान थे और शव खून से लथपथ था।