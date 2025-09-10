Patrika LogoSwitch to English

झुंझुनू

झुंझुनूं: रात को फोन आने पर घर से निकला था युवक, सुबह तिबारे में मिला शव

लाम्बी अहीर गांव में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। सरकारी स्कूल के पास सड़क किनारे बने तिबारे में खून से लथपथ शव मिला।

झुंझुनू

kamlesh sharma

Sep 10, 2025

murder in jhunjhunu
फोटो पत्रिका

पचेरी (झुंझुनूं)। लाम्बी अहीर गांव में एक युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। सरकारी स्कूल के पास सड़क किनारे बने तिबारे में खून से लथपथ शव मिला। मृतक की पहचान महेन्द्र उर्फ धर्मेन्द्र यादव (42) निवासी लाम्बी अहीर के रूप में हुई है। प्रथम दृष्टया पुलिस धारदार हथियार से सिर पर वार कर हत्या की आशंका जता रही है।

थानाधिकारी राजपाल यादव ने बताया कि मृतक महेन्द्र के पिता यादराम यादव ने रिपोर्ट दी है कि सोमवार रात करीब साढ़े दस बजे किसी का फोन आने पर महेन्द्र घर से निकला था। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। मंगलवार सुबह 6.45 बजे महेन्द्र के परिचित विरेन्द्र ने फोन करके उनसे कहा कि महेन्द्र से बात करवाओ। इस पर उसे बताया गया कि महेन्द्र के पास रात को किसी का फोन आया था, वह तभी बाहर चला गया था। इसके बाद मंगलवार सुबह 7 बजे महेन्द्र की तलाश की गई तो स्कूल के पास बने तिबारे में उसका शव मिला। उसके मूंह, नाक, कान व सिर पर चोट के निशान थे और शव खून से लथपथ था।

पिकअप चलाता था

परिजनों के अनुसार महेन्द्र पिकअप चलाकर जीविका कमाता था और अक्सर उत्तरप्रदेश व अन्य राज्यों में भैंसों की सौदागरी के लिए जाता था। सोमवार रात घर से निकलने से पहले उसने मां कलावती को किसी मजदूर को देने के लिए 300-350 रुपए दिए थे। इसके बाद फोन आने पर तुरंत घर से चला गया।

डॉग स्क्वायड व मोबाइल टीम ने लिया घटनास्थल का जायजा

सूचना पर थानाधिकारी ने घटना स्थल का जायजा लिया। झुंझुनूं से मोबाइल टीम व डॉग स्क्वायड बुलाकर घटनास्थल की बारीकी से जांच की गई। शव को कब्जे में लेकर बुहाना अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। वहां मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंप दिया गया।

मृतक के परिजनों ने हत्या की रिपोर्ट दी। मामला दर्ज कर पुलिस हर पहलू से गहन जांच में जुटी हुई है।

नोपाराम भाकर, डीएसपी बुहाना

Updated on:

10 Sept 2025 02:53 pm

Published on:

10 Sept 2025 02:52 pm

झुंझुनूं: रात को फोन आने पर घर से निकला था युवक, सुबह तिबारे में मिला शव

