बूंदी: रोडवेज बस ने राह चलते दो युवकों को मारी टक्कर, एक की दर्दनाक मौत, देखें वीडियो

जानकारी के अनुसार कोटा डिपो की रोडवेज बस दोपहर के करीब 12.30 बजे कोटा से बूंदी की ओर आ रही थी, यहां देवपुरा क्षेत्र में संत निरंकारी भवन के पास बस की रफ्तार तेज होने से पैदल चल रहे दो युवक को बस ने जोरदार टक्कर मार दी। एक युवक तो बच गया और दूसरे युवक के ऊपर से बस होकर निकल गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आक्रोश व्यक्त किया। अचानक हुए हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार बस चालक अनुबंध पर था। घटना के बाद मौके पर टीम गई थी,लेकिन चालक नहीं मिला।