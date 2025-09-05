बूंदी: रोडवेज बस ने राह चलते दो युवकों को मारी टक्कर, एक की दर्दनाक मौत, देखें वीडियो

बूंदी। सदर थाना क्षेत्र के देवपुरा रोड में शुक्रवार सुबह तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पैदल चल रहे दो युवकों को कुचल दिया। इससे कोटा के आवंली रोजड़ी निवासी लेखराज गुर्जर की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। जबकि दूसरा युवक घायल हो गया, जिसका पुलिस को कोई पता नहीं चला। अचानक हुए हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची ओर कार्रवाई में जुट गई।
जानकारी के अनुसार कोटा डिपो की रोडवेज बस दोपहर के करीब 12.30 बजे कोटा से बूंदी की ओर आ रही थी, यहां देवपुरा क्षेत्र में संत निरंकारी भवन के पास बस की रफ्तार तेज होने से पैदल चल रहे दो युवक को बस ने जोरदार टक्कर मार दी। एक युवक तो बच गया और दूसरे युवक के ऊपर से बस होकर निकल गई। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और आक्रोश व्यक्त किया। अचानक हुए हादसे के बाद बस चालक मौके से फरार हो गया। रोडवेज अधिकारियों के अनुसार बस चालक अनुबंध पर था। घटना के बाद मौके पर टीम गई थी,लेकिन चालक नहीं मिला।
वहीं प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रेल्वे ओवरब्रिज क्रॉस करने के बाद से चालक की स्पीड़ तेज थी, जो अनियंत्रित होने से हादसा हो गया। थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया बस को जब्त कर कर चालक के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक बूंदी में पूर्व में मिठाई की दुकान पर काम करता था। अभी कोटा नयापुरा में काम करता है। परिजनों की मौजूदगी में पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है।