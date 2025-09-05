Rajasthan Accident: BJP नेता के भाई की सगाई से पहले भीषण हादसा, रिटायर्ड कैप्टन सहित 2 की मौत, 22 लोग घायल

नागौर। राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले में शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, हादसे में 22 लोग घायल हो गए। जिनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है।
जानकारी के मुताबिक हादसा डीडवाना-कुचामन सड़क मार्ग पर मौलासर के पास सुबह करीब 11 बजे हुआ। कार और बस में आमने-सामने की जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग मदद को दौड़ पड़े।
सूचना मिलते ही मौलासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। भीषण सड़क हादसे में बस में सवार चन्दा देवी पत्नी सहीराम उम्र 28 निवासी अलखपुरा और कार सवार सेवानिवृत्त कैप्टन दीनाराम पुत्र सुखाराम उम्र 55 निवासी डीकावा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 22 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से मौलासर सीएचसी भिजवाया। जहां से सभी घायलों को कुचामन रैफर कर दिया।
बीजेपी के जिला पदाधिकारी रामा किशन खीचड़ के सगे भाई प्रेमा राम खीचड़ की सगाई के लिए परिवार के लोग तीन गाड़ियों में सवार होकर डिकावा से डाकीपुरा जा रहे थे। तभी एक कार और अजमेर से सुजानगढ़ आ रही बस में मौलासर बाईपास पर आमने-सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे के वक्त कार में 6 लोग मौजूद थे। वहीं, 52 सीटर बस खचाखच भरी हुई है।
हादसे की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर, एसडीएम, एसपी, एडिशनल एसपी, डिप्टी सहित मौलासर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह मय जाप्ता के मौके पर पहुंचे। घायलों को डीडवाना कुचामन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
वहीं, हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस और कार को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया।
भीषण सड़क हादसे में चन्दा देवी पत्नी सहीराम उम्र 28 निवासी अलखपुरा और दीनाराम पुत्र सुखाराम उम्र 55 निवासी डीकावा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को मौलासर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है।
22 घायलों में 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर घायलों में राजवीर पुत्र कानाराम उम्र 09 निवासी डीकावा, जीवण राम पुत्र खुमाणाराम उम्र 50 निवासी डीकावा, महेन्द्र पुत्र खनाराम उम्र 50 निवासी नावां,लक्ष्मी पुत्री रामाकिशन उम्र 14 निवासी डीकावा, रोहित पुत्र रामाकिशन उम्र 11 निवासी डीकावा, गानाराम पुत्र रतनाराम उम्र निवासी डीकावा का नाम शामिल है। इन सभी घायलों को हायर सेन्टर रेफर किया गया है।
सड़क हादसे में सोनू कंवर उम्र 20 निवासी बीदासर, चन्दन पुत्र चुनीलाल उम्र 19 निवासी तारपुरा, शमसाद पुत्र अली खान उम्र 45 निवासी झाडोद, प्रतापराम पुत्र भंवराराम उम्र 25 निवासी मण्डावरा, राकेश पुत्र गणपत राम उम्र 35 निवासी अजमेर, शिवकरण पुत्र घीसाराम उम्र 72 निवासी कुचामन, रहीसा बानो पत्नी आयुब खान उम्र 30 निवासी निमोद, पुजा पुत्री भूराराम उम्र 24 निवासी, डीगाल, गोकुल पुत्र सुमेर सिंह उम्र 60 निवासी कासेड़ा, बलकेस पत्नी रसीद खान उम्र 39 निवासी बावड़ी, कैलाश पुत्र सावताराम उम्र 48 निवासी बेवड़ा, महबुब खान पुत्र मेहताब उम्र 43 निवासी अजमेर, यासमीन पत्नी आदील खान उम्र 30 निवासी धनकोली, कासीब पुत्र अलताफ खां उम्र 19 निवासी धनकोली और साजीदा पुत्री अलताफ खां उम्र 20 निवासी धनकोली और इसलाम पुत्र अमजद खां उम्र 40 निवासी सुदरासन भी घायल हो गए। सभी घायलों का हायर सेंटर में उपचार जारी है।