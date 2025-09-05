Rajasthan Accident: BJP नेता के भाई की सगाई से पहले भीषण हादसा, रिटायर्ड कैप्टन सहित 2 की मौत, 22 लोग घायल

सड़क हादसे में सोनू कंवर उम्र 20 निवासी बीदासर, चन्दन पुत्र चुनीलाल उम्र 19 निवासी तारपुरा, शमसाद पुत्र अली खान उम्र 45 निवासी झाडोद, प्रतापराम पुत्र भंवराराम उम्र 25 निवासी मण्डावरा, राकेश पुत्र गणपत राम उम्र 35 निवासी अजमेर, शिवकरण पुत्र घीसाराम उम्र 72 निवासी कुचामन, रहीसा बानो पत्नी आयुब खान उम्र 30 निवासी निमोद, पुजा पुत्री भूराराम उम्र 24 निवासी, डीगाल, गोकुल पुत्र सुमेर सिंह उम्र 60 निवासी कासेड़ा, बलकेस पत्नी रसीद खान उम्र 39 निवासी बावड़ी, कैलाश पुत्र सावताराम उम्र 48 निवासी बेवड़ा, महबुब खान पुत्र मेहताब उम्र 43 निवासी अजमेर, यासमीन पत्नी आदील खान उम्र 30 निवासी धनकोली, कासीब पुत्र अलताफ खां उम्र 19 निवासी धनकोली और साजीदा पुत्री अलताफ खां उम्र 20 निवासी धनकोली और इसलाम पुत्र अमजद खां उम्र 40 निवासी सुदरासन भी घायल हो गए। सभी घायलों का हायर सेंटर में उपचार जारी है।