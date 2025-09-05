Patrika LogoSwitch to English

Rajasthan Accident: BJP नेता के भाई की सगाई से पहले भीषण हादसा, रिटायर्ड कैप्टन सहित 2 की मौत, 22 लोग घायल

Didwana-Kuchaman Road Accident: राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले में शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई।

कुचामन शहर

Anil Prajapat

Sep 05, 2025

Didwana-Kuchaman-road-accident-5
हादसे में क्षतिग्रस्त कार व इनसेट में मृतक दीनाराम। फोटो: पत्रिका

नागौर। राजस्थान के डीडवाना-कुचामन जिले में शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे में एक महिला सहित दो लोगों की मौत हो गई। वहीं, हादसे में 22 लोग घायल हो गए। जिनमें से 6 की हालत गंभीर बनी हुई है।

जानकारी के मुताबिक हादसा डीडवाना-कुचामन सड़क मार्ग पर मौलासर के पास सुबह करीब 11 बजे हुआ। कार और बस में आमने-सामने की जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। तेज धमाके की आवाज सुनकर लोग मदद को दौड़ पड़े।

घायलों को अस्पताल लाया गया।

Rajasthan Accident: बस-बाइक की भीषण टक्कर, पेपर देने जा रही भांजी और मामा की दर्दनाक मौत
झुंझुनू
image

सूचना मिलते ही मौलासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। भीषण सड़क हादसे में बस में सवार चन्दा देवी पत्नी सहीराम उम्र 28 निवासी अलखपुरा और कार सवार सेवानिवृत्त कैप्टन ​दीनाराम पुत्र सुखाराम उम्र 55 निवासी डीकावा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, 22 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को एंबुलेंस की मदद से मौलासर सीएचसी भिजवाया। जहां से सभी घायलों को कुचामन रैफर कर दिया।

घटनास्थल पर मौजूद लोगों की भीड़।

बीजेपी नेता के भाई की सगाई कार्यक्रम से पहले हादसा

बीजेपी के जिला पदाधिकारी रामा किशन खीचड़ के सगे भाई प्रेमा राम खीचड़ की सगाई के लिए परिवार के लोग तीन गाड़ियों में सवार होकर डिकावा से डाकीपुरा जा रहे थे। तभी एक कार और अजमेर से सुजानगढ़ आ रही बस में मौलासर बाईपास पर आमने-सामने की ​भिड़ंत हो गई। हादसे के वक्त कार में 6 लोग मौजूद थे। वहीं, 52 सीटर बस खचाखच भरी हुई है।

घटनास्थल पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी।

कलेक्टर-एसपी मौके पर पहुंचे

हादसे की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर, एसडीएम, एसपी, एडिशनल एसपी, डिप्टी सहित मौलासर थाना अधिकारी जितेंद्र सिंह मय जाप्ता के मौके पर पहुंचे। घायलों को डीडवाना कुचामन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

क्षतिग्रस्त बस को क्रेन की मदद से हटाते हुए।

वहीं, हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने क्रेन की मदद से क्षतिग्रस्त बस और कार को हटवाकर यातायात सुचारू करवाया।

हादसे में इनकी गई जान

भीषण सड़क हादसे में चन्दा देवी पत्नी सहीराम उम्र 28 निवासी अलखपुरा और दीनाराम पुत्र सुखाराम उम्र 55 निवासी डीकावा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शवों को मौलासर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया है।

6 घायलों की हालत गंभीर

22 घायलों में 6 की हालत गंभीर बनी हुई है। गंभीर घायलों में राजवीर पुत्र कानाराम उम्र 09 निवासी डीकावा, जीवण राम पुत्र खुमाणाराम उम्र 50 निवासी डीकावा, महेन्द्र पुत्र खनाराम उम्र 50 निवासी नावां,लक्ष्मी पुत्री रामाकिशन उम्र 14 निवासी डीकावा, रोहित पुत्र रामाकिशन उम्र 11 निवासी डीकावा, गानाराम पुत्र रतनाराम उम्र निवासी ​डीकावा का नाम शामिल है। इन सभी घायलों को हायर सेन्टर रेफर किया गया है।

ये भी हुए घायल

सड़क हादसे में सोनू कंवर उम्र 20 निवासी बीदासर, चन्दन पुत्र चुनीलाल उम्र 19 निवासी तारपुरा, शमसाद पुत्र अली खान उम्र 45 निवासी झाडोद, प्रतापराम पुत्र भंवराराम उम्र 25 निवासी मण्डावरा, राकेश पुत्र गणपत राम उम्र 35 निवासी अजमेर, शिवकरण पुत्र घीसाराम उम्र 72 निवासी कुचामन, रहीसा बानो पत्नी आयुब खान उम्र 30 निवासी निमोद, पुजा पुत्री भूराराम उम्र 24 निवासी, डीगाल, गोकुल पुत्र सुमेर सिंह उम्र 60 निवासी कासेड़ा, बलकेस पत्नी रसीद खान उम्र 39 निवासी बावड़ी, कैलाश पुत्र सावताराम उम्र 48 निवासी बेवड़ा, महबुब खान पुत्र मेहताब उम्र 43 निवासी अजमेर, यासमीन पत्नी आदील खान उम्र 30 निवासी धनकोली, कासीब पुत्र अलताफ खां उम्र 19 निवासी धनकोली और साजीदा पुत्री अलताफ खां उम्र 20 निवासी धनकोली और इसलाम पुत्र अमजद खां उम्र 40 निवासी सुदरासन भी घायल हो गए। सभी घायलों का हायर सेंटर में उपचार जारी है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, पेट्रोल पम्प व्यवसायी को कुचलते हुए निकल गया डंपर, मौत
जोधपुर
Jodhpur road accident

big accident in Rajasthan

rajasthan news

rajasthan news in hindi

