Rajasthan: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, पेट्रोल पम्प व्यवसायी को कुचलते हुए निकल गया डंपर, मौत

एएसआइ बींजाराम ने बताया कि गंगाणी गांव निवासी बंशीलाल (47) पुत्र रामदेव गहलोत का गांव में पेट्रोल पम्प है। वो दोपहर में कार से जोधपुर आए। बनाड़ रोड पर निजी स्कूल के सामने उन्होंने कार खड़ी की और फिर बाहर निकले। पैदल ही सड़क क्रॉस करने के लिए खड़े थे। इतने में नांदड़ी की तरफ से तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक डम्पर आया और सड़क किनारे खड़े बंशीलाल को चपेट में ले लिया। वो नीचे गिर गए और डम्पर पेट के ऊपर से निकल गया। बुरी तरह कुचलने की वजह से व्यवसायी की मौके पर ही मृत्यु हो गई।