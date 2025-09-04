Patrika LogoSwitch to English

जोधपुर

Rajasthan: राजस्थान में दर्दनाक हादसा, पेट्रोल पम्प व्यवसायी को कुचलते हुए निकल गया डंपर, मौत

Road Accident: जोधपुर के बनाड़ रोड पर निजी स्कूल के सामने हादसा, कार खड़ी कर पैदल सड़क क्रॉस करने के लिए खड़े थे व्यवसायी

जोधपुर

Rakesh Mishra

Sep 04, 2025

राजस्थान के जोधपुर के बनाड़ थानान्तर्गत बनाड़ रोड पर निजी स्कूल के सामने गुरुवार को तेज रफ्तार व लापरवाही से आए डम्पर की चपेट से सड़क क्रॉस करने के लिए खड़े पेट्रोल पम्प व्यवसायी की मौत हो गई। चालक डम्पर को भगा ले गया, लेकिन पुलिस ने बनाड़ थाने के सामने पकड़ लिया।

सड़क क्रॉस करने के लिए खड़े थे

एएसआइ बींजाराम ने बताया कि गंगाणी गांव निवासी बंशीलाल (47) पुत्र रामदेव गहलोत का गांव में पेट्रोल पम्प है। वो दोपहर में कार से जोधपुर आए। बनाड़ रोड पर निजी स्कूल के सामने उन्होंने कार खड़ी की और फिर बाहर निकले। पैदल ही सड़क क्रॉस करने के लिए खड़े थे। इतने में नांदड़ी की तरफ से तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक डम्पर आया और सड़क किनारे खड़े बंशीलाल को चपेट में ले लिया। वो नीचे गिर गए और डम्पर पेट के ऊपर से निकल गया। बुरी तरह कुचलने की वजह से व्यवसायी की मौके पर ही मृत्यु हो गई।

चिकित्सकों ने मृत घोषित किया

आस-पास के लोग उन्हें नजदीक ही निजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित किया। परिजन अस्पताल पहुंचे और फिर शव महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया। मृतक के भाई तुलछाराम गहलोत ने डम्पर चालक के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजन को सौंपा।

थाने के सामने डम्पर व चालक को पकड़ा

पेट्रोल पम्प व्यवसायी को कुचलने के बावजूद चालक ने डम्पर नहीं रोका। वो डम्पर को भगा ले गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। नाकाबंदी करवाई गई। बनाड़ थाने के सामने पुलिस ने डम्पर रोक लिया। जिसे कब्जे में लेकर थाने में खड़ा कराया गया। चालक बीनावास में सरगरों का बास निवासी पेमाराम सरगरा को हिरासत में लिया गया।

04 Sept 2025 09:57 pm

