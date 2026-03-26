सनसनीखेज मामला: पत्नी को कार से कुचलने का प्रयास, भाई देता रहा लोकेशन, जीजा-साला गिरफ्तार

थानाधिकारी सुगन सिंह ने बताया कि मोई भारू निवासी सुनीता ने रिपोर्ट दी कि 8 मार्च 2026 की शाम वह स्कूटी से अपने गांव मोई से चिड़ावा जा रही थी। रास्ते में गाडाखेड़ा के पास एक होटल के पास उसके पति राजेश ने सफेद रंग की गाड़ी से जानबूझकर टक्कर मार दी। महिला का आरोप है कि पति उसे जान से मारना चाहता था। रिपोर्ट में बताया कि उसके घर से निकलते ही उसके भाई विजेंद्र ने फोन कर उसकी लोकेशन आरोपी को दी और लगातार उसकी गतिविधियों की जानकारी पहुंचाता रहा।