खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का इंतजार कर रहे लाखों ​खिलाड़ी

सरकार ने विधानसभा में घोषणा की थी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में पारम्परिक खेलों को शामिल करते हुए खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर खेल होने थे। यहां पर जीतने वाली टीम जिला स्तर पर खेलती। जिला स्तर पर विजेता टीम राज्य स्तर पर खेलती। सरकार ने खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के आयोजन पर प्रति वर्ष पचास करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा भी की थी। शेखावाटी समेत पूरे राजस्थान के लाखों खिलाड़ी यूथ गेम्स का एक साल से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनका इंतजार पूरा नहीं हो रहा।