खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का इंतजार कर रहे लाखों ​खिलाड़ी

राजस्थान के लाखों खिलाड़ी खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक साल से उनका इंतजार खत्म नहीं हो रहा। अब दूसरा साल शुरू हो चुका, लेकिन धरातल पर अभी तैयारी नजर नहीं आ रही। राजस्थान सरकार ने दस जुलाई 2024 को बजट के बिन्दू संख्या 66 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल करवाने की घोषणा की थी। इस घोषणा को एक साल पूरा हो गया। अब सितम्बर चल रहा है, लेकिन अभी तक राजस्थान के किसी जिले में यह खेल शुरू नहीं हुए।
सरकार ने विधानसभा में घोषणा की थी कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्ज पर राजस्थान में पारम्परिक खेलों को शामिल करते हुए खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का आयोजन किया जाएगा। इसमें सबसे पहले ब्लॉक स्तर पर खेल होने थे। यहां पर जीतने वाली टीम जिला स्तर पर खेलती। जिला स्तर पर विजेता टीम राज्य स्तर पर खेलती। सरकार ने खेलो राजस्थान यूथ गेम्स के आयोजन पर प्रति वर्ष पचास करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा भी की थी। शेखावाटी समेत पूरे राजस्थान के लाखों खिलाड़ी यूथ गेम्स का एक साल से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन उनका इंतजार पूरा नहीं हो रहा।
पिछली कांग्रेस सरकार ने भी इसी प्रकार के खेल करवाए थे। पहले इसका नाम राजस्थान ग्रामीण ओलम्पिक खेल रखा गया। फिर राजस्थान ग्रामीण व शहरी ओलम्पिक खेल करवाए गए। खेलों के लिए हर जिले में ट्रक भर भरकर टी शर्ट बांटी गई। टी शर्ट पर तत्कालीन मुख्यमंत्री के फोटो लगाए गए। विधानसभा में इसका सवाल भी उठाया गया। कई खिलाडि़यों ने आरोप लगाया था जितनी राशि की फोटो वाली टी शर्ट बांटी गई, उतनी राशि में तो कई जिलों में अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैदान बन जाते। कोच की स्थाई भर्ती हो जाती।
राजस्थान ग्रामीण व शहरी ओलम्पिक खेलों में चूरू, झुंझुनूं, सीकर, हनुमानगढ़ के खिलाडि़यों ने सबसे ज्यादा पदक जीते थे। अब सबसे ज्यादा इंतजार भी शेखावाटी, हनुमानगढ़, गंगानगर व बीकानेर के खिलाड़ी कर रहे हैं।
एथलेटिक्स (100,200 व 400 मीटर)
कबड्डी
फुटबाल
वॉलीबॉल
कुश्ती
क्रिकेट
खो -खो
सतोलिया
रस्सा कस्सी
राजस्थान में खेलों का माहौल पहले से बेहतर हुआ है। कई खिलाड़ी नेशनल व इंटरनेशनल लेवल पर पदक जीत रहे हैं। हम खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का इंतजार कर रहे हैं। यह खेल समय पर तथा हर साल होने चाहिए।
-खुशवंत, नेशनल खिलाड़ी
हम एक साल से ज्यादा समय से खेलो राजस्थान यूथ गेम्स का इंतजार कर रह रहे हैं। इसमें केवल उन्हीं खेलों को शामिल किया जाए जिनको भारतीय ओलम्पिक संघ ने मान्यता दे रखी है। इसके अलावा दो पारम्परिक खेलों को भी शामिल किया जा सकता है।
-पूनम, नेशनल खिलाड़ी