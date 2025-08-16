Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

झुंझुनू

Jhunjhunu: राशन कार्ड से हटाए गए नाम फिर जुड़वाने का अवसर, अब इस तारीख तक करा सकेंगे ई-केवाईसी

जिन उपभोक्ताओं के नाम ई-केवाईसी न होने के कारण राशन कार्ड से हटा दिए गए थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बड़ी राहत देते हुए उन लोगों को एक बार फिर मौका दिया है। ऐसे उपभोक्ता आगामी 15 दिनों में आधार सीडिंग करवाकर अपने राशन कार्ड को फिर से एक्टिव कर सकते हैं।

झुंझुनू

Anand Prakash Yadav

Aug 16, 2025

झुंझुनूं जिले में जिन उपभोक्ताओं के नाम ई-केवाईसी न होने के कारण राशन कार्ड से हटा दिए गए थे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने बड़ी राहत देते हुए उन लोगों को एक बार फिर मौका दिया है। ऐसे उपभोक्ता आगामी 15 दिनों में आधार सीडिंग करवाकर अपने राशन कार्ड को फिर से एक्टिव कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उचित मूल्य दुकानदारों के पास या जिला रसद कार्यालय में पूरी की जा सकती है।

रसद विभाग के अनुसार आधार सीडिंग के बाद अगले 15 दिनों में ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराना होगा। यदि निर्धारित समय में ई-केवाईसी नहीं करवाई गई, तो नाम दोबारा हटा दिए जाएंगे और इसके बाद राशन कार्ड फिर से एक्टिव कराने का अवसर नहीं मिलेगा।

ये भी पढ़ें

Ration Card E-KYC: राजस्थान सरकार ने दी बुजुर्गों और मासूमों को बड़ी राहत, हजारों लाभार्थियों को मिलेगा सीधा फायदा
झुंझुनू
Ration Card E-kyc

अंतिम तिथि से पहले कराएं केवाईसी

जिला रसद विभाग की डीएसओ डॉ. निकिता राठौड़ ने कहा कि पात्र उपभोक्ता अंतिम तारीख का इंतजार न करें और जल्द से जल्द आधार सीडिंग व ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करें। अंतिम दिनों में भीड़ और तकनीकी समस्याओं के कारण कई लोग यह कार्य पूरी तरह नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के नाम फिर से हटाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन उपभोक्ताओं के पास एलपीजी गैस कनेक्शन है। वो एलपीजी आईडी को भी राशन कार्ड से मैप कराने पर उन्हें गैस सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिल सकेगा।

नाम हटने के ये कारण

जिला रसद विभाग के अनुसार, राशन कार्ड से नाम हटाने का मुख्य कारण समय पर ई-केवाईसी और आधार सीडिंग न करवाना है। सरकार ने यह प्रक्रिया इसलिए अनिवार्य की है, ताकि खाद्यान्न वितरण व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त रह सके। बिना सत्यापन के कई बार फर्जी नाम सूची में बने रहते हैं, जिससे वास्तविक और जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता।

ये भी पढ़ें

खुशखबरी! अब उचित मूल्य की दुकान पर मिलेगा किराने का सामान, राशन विक्रेताओं को भी होगा फायदा
चूरू
Rajasthan Annapurna Bhandar Yojana

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

16 Aug 2025 12:24 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / Jhunjhunu: राशन कार्ड से हटाए गए नाम फिर जुड़वाने का अवसर, अब इस तारीख तक करा सकेंगे ई-केवाईसी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.