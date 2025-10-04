ओडिशा से राजस्थान पहुंचा 5 करोड़ का गांजा, कंटेनर के गुप्त तहखाने में छिपाकर लाए; पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

एजीटीएफ टीम इस खेप पर तीन दिनों से मध्यप्रदेश बॉर्डर से नजर रख रही थी। पुलिस का मानना है कि यह गांजा उड़ीसा से लाकर शेखावाटी के बड़े तस्करों तक सप्लाई किया जाना था। बरामदगी के बाद अब आरोपियों से पूछताछ कर इस अवैध कारोबार की फंडिंग, खरीद-फरोत और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। एसपी उपाध्याय ने कहा कि इस बड़ी सफलता से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय तस्करी नेटवर्क की कमर टूटी है और आगे भी पुलिस का अभियान जारी रहेगा।