ओडिशा से राजस्थान पहुंचा 5 करोड़ का गांजा, कंटेनर के गुप्त तहखाने में छिपाकर लाए; पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

Rajasthan News: एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) जयपुर और झुंझुनूं पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है।

image

Nirmal Pareek

Oct 04, 2025

Jhunjhunu police seized illegal marijuana

फोटो- पत्रिका नेटवर्क

Rajasthan News: एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स (एजीटीएफ) जयपुर और झुंझुनूं पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एक कंटेनर ट्रक से 1014 किलो अवैध गांजा बरामद कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बरामद गांजे की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है।

एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि गुरुवार रात को एजीटीएफ टीम व पुलिस ने स्टेट हाईवे 37बी पर झुंझुनूं-सीकर बोर्डर के पास नाकाबंदी की। इसी दौरान सीकर की तरफ से आ रहे एक कंटेनर को रुकवाने का प्रयास किया गया। लेकिन चालक कंटेनर को भगा ले गया। पुलिस पीछा करती रही और रात करीब दो बजे ताल बस स्टैंड से आगे मंडावरा की तरफ देव पशु आहार दुकान के सामने ट्रक को रोक लिया गया।

तलाशी लेने पर कंटेनर के भीतर गुप्त तहखाने में बनाई गई लेयरिंग में रखे 34 कट्टों से पार्सलनुमा पैकेट बरामद हुए। जिनमें गांजा भरा हुआ था। पुलिस ने गांजा ला रहे सुभाष गुर्जर पुत्र सांवरमल गुर्जर निवासी गोविंदपुरा, जाजोद व प्रमोद गुर्जर पुत्र भंवरलाल गुर्जर निवासी निमावास दांतारामगढ़ को गिरफ्तार किया।

सुभाष के खिलाफ पहले भी आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जबकि प्रमोद का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला। इस ऑपरेशन में एजीटीएफ जयपुर व झुंझुनूं टीम के साथ नवलगढ़ वृताधिकारी राजवीर सिंह, उदयपुरवाटी थानाधिकारी कस्तूर वर्मा, गोठड़ा थानाधिकारी हेमराज, हैडकांस्टेबल विक्रम सिंह सहित 25 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल थे।

जिले में यह सबसे बड़ी कार्रवाई

उदयपुरवाटी थानाक्षेत्र में गांजा बरामदगी की यह सबसे बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले पुलिस ने 29 जुलाई 2025 को चिड़ावा थानाक्षेत्र 46.9 किलो गांजा जब्त जीप जब्त की थी। पचेरी कलां थानाक्षेत्र में नागालैंड से आ रही 31.5 किलो गांजा की खेप बरामद की थी। सूरजगढ़ थानाक्षेत्र में 22.5 किलो गांजा बरामद कर दो को गिरतार किया गया था। पिलानी थाना क्षेत्र में छोटे सप्लाई मामलों में 500 ग्राम के साथ स्थानीय सप्लायर पकड़े थे।

शेखावाटी में होनी थी गांजे की सप्लाई

एजीटीएफ टीम इस खेप पर तीन दिनों से मध्यप्रदेश बॉर्डर से नजर रख रही थी। पुलिस का मानना है कि यह गांजा उड़ीसा से लाकर शेखावाटी के बड़े तस्करों तक सप्लाई किया जाना था। बरामदगी के बाद अब आरोपियों से पूछताछ कर इस अवैध कारोबार की फंडिंग, खरीद-फरोत और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है। एसपी उपाध्याय ने कहा कि इस बड़ी सफलता से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय तस्करी नेटवर्क की कमर टूटी है और आगे भी पुलिस का अभियान जारी रहेगा।

जांच के लिए एसआइटी गठित

एसपी ने भारी मात्रा में अवैध गांजा की तस्करी की जांच के लिए एसआइटी गठित की है। एसआइटी की टीम सिओ सीटी वीरेंद्र शर्मा के निर्देशन में गांजा तस्करी के नेटवर्क की जांच करेगी। आरोपियों से भी पूछताछ जारी है कि शेखावाटी समेत किन-किन स्थानों पर किन-किन तस्करों के यहां पर गांजा सप्लाई किया जाना था।

कठोरता बरतने पर किया स्वीकार

सीआई कस्तूर वर्मा ने बताया कि तलाशी के दौरान चालक व परिचालक दोनों ही कंटेनर में कुछ भी नहीं होने की बात कहते रहे। पुलिस ने कठोर रवैया अपनाया तो चालक-परिचालक ने कंटेनर में गांजा होना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने कंटेनर को साइड में खड़ा करवाकर गहनता से जांच की तो उसमें गांजे की बड़ी खेप मिली।

04 Oct 2025 12:20 pm

