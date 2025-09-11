नेपाल में मारवाड़ी सेवा परिषद का भवन, होटल व अस्पताल आग के हवाले

नेपाल में आक्रोशित युवाओं ने काठमांडू में झुंझुनूं, सीकर, चूरू समेत पूरे राजस्थान के निवासियों के सहयोग से बनाए जा रहे मारवाड़ी सेवा परिषद के भवन को भी आग लगा दी। साठ करोड़ नेपाली रुपए की कीमत से यह भवन अठारह मंजिल का बनाया जा रहा है। इसकी बारह मंजिल बन चुकी। नीचे निर्माण कार्य चालू था, लेकिन मंगलवार को उपद्रवियों ने इसे आग के हवाले कर दिया।झुंझुनूं निवासी राजेन्द्र केडिया व अन्य ने बताया कि पूरे नेपाल में मारवाड़ी व्यक्ति अपना कारोबार करने के साथ ही जनसेवा के कार्य करते हैं। इसी मकसद से मारवाड़ी सेवा परिषद का भवन बनाया जा रहा है। यह राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के निकट बत्तीस पुतली जगह पर बनाया जा रहा है। इस आग से भवन में करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इसके अलावा भी अनेक भवनों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आग लगा दी है।
केडिया व अन्य ने बताया कि पशुपतिनाथ मंदिर के सामने मारवाडियों ने मिलकर गोशाला, गेस्ट हाउस व अस्पताल बनवा रखा है। इस अस्पताल में डायलिसिस की अनेक मशीनें है। यहां हर दिन औसत सत्तर मरीजों की निशुल्क डायलिसिस की जाती है। इसे भी जलाकर पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। इसका सबसे ज्यादा फायदा नेपाल के मूल निवासियों को होता था। इसके अलावा यहां निशुल्क कृत्रिम अंग लगाए जाते हैं। उसे भी जलाकर नष्ट कर दिया। इसी परिसर में गोशाला है, उसे भी नुकसान पहुंचाया गया है। वहां रखे वाहनों को भी आग लगा दी गई है।
नेपाल में रह रहे झुंझुनूं के अनिल टीबडा व अन्य ने बताया कि काठमांडू के कमल पोखरी इलाके में पांच सितारा होटल राजस्थान के कारोबारी का था, इसे भी पूरी तरह जला दिया गया है। अनेक इलाकों में आवागन बंद हैं।
झुंझुनूं. पिताजी बीमार हैं...। उनसे मिलने व उपचार के लिए आने का कार्यक्रम कई दिन पहले ही बना लिया था...। टिकट भी हिंसा से पहले ही बना लिया था... लेकिन अब नेपाल जल रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी राजधानी काठमांडू में हो रही है। मैं पत्नी व राजस्थान के अनेक सदस्यों के साथ काठमांडू के एयरपोर्ट पर भारत वापसी का इंतजार कर रहा हूं। झुंझुनूं निवासी अनिल टीबड़ा ने एयरपोर्ट से राजस्थन पत्रिका को बताया कि भारत आने के लिए मंगलवार सुबह आठ बजे पत्नी के साथ काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। लेकिन ज्यों दिन बढ़ता गया हिंसा भी बढ़ती गई। सरकार ने एयरपोर्ट को बंद कर दिया । हालांकि यह इस समय सबसे सुरक्षित स्थान है। यहां कोई प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन यहां दुकानें बंद हो चुकी है। परिवार वाले व रिश्तेदार फोन करते रहे। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग उठाई है कि वे हमें सुरक्षित भारत पहुंचाएं। हमें सौ फीसदी उम्मीद है जल्द ही हमें यहां से वायुमार्ग से भारत लाने की व्यवस्था की जाएगी। हमने नेपाल में भारत के दूतावास को यह समस्या बताई। दूसरे दिन बुधवार को उन्होंने लजीज भोजन के पैकेट पहुंचाए। साथ ही आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको सुरक्षित भारत पहुंचा दिया जाएगा।
नेपाल में कपड़े के कारोबारी टीबड़ा ने बताया कि उनके साथ शेखावाटी व राजस्थान के अन्य जिलों के लोग भी एयरपोर्ट पर वतन आने का इंजतार कर रहे हैं। सबसे ज्यादा असर राजधानी काठमांडू में है। यहां बड़ी संख्या में झुंझुनूं, सीकर व चूरू सहित पूरे राजस्थान के लोगों का कारोबार हैं। उनके प्रतिष्ठानों को भी नुकसान हुआ है। सरकारी भवनों को जलाया जा रहा है।