नेपाल में मारवाड़ी सेवा परिषद का भवन, होटल व अस्पताल आग के हवाले

झुंझुनूं. पिताजी बीमार हैं...। उनसे मिलने व उपचार के लिए आने का कार्यक्रम कई दिन पहले ही बना लिया था...। टिकट भी हिंसा से पहले ही बना लिया था... लेकिन अब नेपाल जल रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी राजधानी काठमांडू में हो रही है। मैं पत्नी व राजस्थान के अनेक सदस्यों के साथ काठमांडू के एयरपोर्ट पर भारत वापसी का इंतजार कर रहा हूं। झुंझुनूं निवासी अनिल टीबड़ा ने एयरपोर्ट से राजस्थन पत्रिका को बताया कि भारत आने के लिए मंगलवार सुबह आठ बजे पत्नी के साथ काठमांडू एयरपोर्ट पर पहुंच गया था। लेकिन ज्यों दिन बढ़ता गया हिंसा भी बढ़ती गई। सरकार ने एयरपोर्ट को बंद कर दिया । हालांकि यह इस समय सबसे सुरक्षित स्थान है। यहां कोई प्रदर्शनकारी नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन यहां दुकानें बंद हो चुकी है। परिवार वाले व रिश्तेदार फोन करते रहे। अब भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मांग उठाई है कि वे हमें सुरक्षित भारत पहुंचाएं। हमें सौ फीसदी उम्मीद है जल्द ही हमें यहां से वायुमार्ग से भारत लाने की व्यवस्था की जाएगी। हमने नेपाल में भारत के दूतावास को यह समस्या बताई। दूसरे दिन बुधवार को उन्होंने लजीज भोजन के पैकेट पहुंचाए। साथ ही आश्वासन दिया कि जल्द ही उनको सुरक्षित भारत पहुंचा दिया जाएगा।