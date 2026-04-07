Jhunjhunu: मेड़तनी बावड़ी का बदलेगा रूप, 2.50 करोड़ से होगा पुनरुद्धार, हर महीने आते हैं पांच हजार पर्यटक

झुंझुनूं की ऐतिहासिक धरोहर मेड़तनी बावड़ी के संरक्षण व पुनरुद्धार का मुद्दा पत्रिका ने प्रमुखता से उठाया था। लगातार खबरें प्रकाशित कर बावड़ी की स्थिति को उजागर किया गया। स्थानीय लोगों और पर्यटकों की मांग भी लंबे समय से रही है कि इस ऐतिहासिक स्थल को संरक्षित कर विकसित किया जाए, ताकि इसकी ऐतिहासिक पहचान के साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सके।