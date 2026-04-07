झुंझुनूं में असली दंगल: जब मैदान में उतरी ये लड़की, तो बड़े-बड़े पुरुष पहलवानों के छूट गए पसीने, नजारा देख सभी रह गए सन्न

मैदान में महिला और पुरुष पहलवान के बीच मुकाबला शुरू होते ही दर्शकों का रोमांच चरम पर पहुंच गया। पूजा ने गजब की फुर्ती और शानदार दांव-पेच दिखाते हुए लक्की पहलवान को पटखनी दे दी। देखते ही देखते पूजा ने यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया और पूरे मेले में आकर्षण का केंद्र बन गईं। मेला कमेटी ने विजेता पूजा को पुरस्कृत किया।