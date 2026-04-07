7 अप्रैल 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झुंझुनू

झुंझुनूं में असली दंगल: जब मैदान में उतरी ये लड़की, तो बड़े-बड़े पुरुष पहलवानों के छूट गए पसीने, नजारा देख सभी रह गए सन्न

Jhunjhunu Dangal: साल 2016 में आई चर्चित फिल्म दंगल में मुख्य किरदार गीता फोगाट ने प्रशिक्षण के दौरान एक पुरुष पहलवान को कुश्ती में पटखनी दी थी और उसे चित्त कर दिया था। कुछ ऐसा ही नजारा झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी उपखंड के मंडावरा गांव में देखने को मिला। यहां गुल्ली वाली जोहड़ी बालाजी मेले के समापन पर कुश्ती दंगल खासा रोमांचक रहा।

3 min read
Google source verification

झुंझुनू

image

Arvind Rao

Apr 07, 2026

Jhunjhunu Real Dangal female wrestler Pooja NeemkaThana Ganeshwar Stuns Male Opponents Leaves Crowd Amazed

महिला पहलवान ने पुरुष को हराया (फोटो- पत्रिका)

Wrestler Pooja Neemkathana: पचलंगी (झुंझुनूं): साल 2016 में आई आमिर खान की चर्चित फिल्म 'दंगल' का वह दृश्य आज भी सबके जेहन में ताजा है। जहां मुख्य किरदार गीता फोगाट ने अभ्यास के दौरान एक पुरुष पहलवान को पटखनी दी थी।

कुछ वैसा ही रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी उपखंड स्थित मंडावरा गांव में देखने को मिला। यहां गुल्ली वाली जोहड़ी बालाजी मेले के अवसर पर आयोजित कुश्ती दंगल में एक महिला पहलवान ने न केवल पुरुष पहलवान को चुनौती दी, बल्कि उसे चित्त कर 'दंगल' का खिताब भी अपने नाम किया।

जब मैदान में पूजा ने दी खुली चुनौती

कोच एवं शारीरिक शिक्षक सुरेश कुमार ने बताया कि मेले के समापन पर आयोजित दंगल में अंतिम मुकाबला 2100 रुपए के इनाम के लिए रखा गया था। इस मुकाबले के लिए नीमकाथाना-गणेश्वर की महिला पहलवान पूजा ने ताल ठोकी।

लेकिन दंगल में उनके सामने कोई अन्य महिला पहलवान मौजूद नहीं थी। ऐसे में पूजा ने हार मानने के बजाय खुले तौर पर वहां मौजूद पुरुष पहलवानों को ललकारा। इस चुनौती को अडवाना के लक्की पहलवान ने स्वीकार किया।

दांव-पेच देख दंग रह गए दर्शक

मैदान में महिला और पुरुष पहलवान के बीच मुकाबला शुरू होते ही दर्शकों का रोमांच चरम पर पहुंच गया। पूजा ने गजब की फुर्ती और शानदार दांव-पेच दिखाते हुए लक्की पहलवान को पटखनी दे दी। देखते ही देखते पूजा ने यह रोमांचक मुकाबला जीत लिया और पूरे मेले में आकर्षण का केंद्र बन गईं। मेला कमेटी ने विजेता पूजा को पुरस्कृत किया।

राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता में झुंझुनूं ने बीकानेर को एक जीरो से हराया

राज्य स्तरीय फुटबॉल प्रतियोगिता सोमवार से चित्तौड़गढ़ में शुरू हुई। राजस्थान फुटबॉल एसोसिएशन उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह बिजारणियां ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में शुरू हुई अंडर 20 पुरुष फुटबॉल प्रतियोगिता का पहला मुकाबला जिला फुटबॉल एसोसिएशन झुंझुनूं व जिला फुटबॉल एसोसिएशन बीकानेर के मध्य हुआ, जिसमें झुंझुनूं की टीम ने बीकानेर को एक जीरो से हराया।

पहले हाफ में दोनों टीमें बराबर रही। दूसरे हाफ के 20 वें मिनट में झुंझुनूं के मनोज कुमार ने एक गोल कर बीकानेर पर बढ़त बनाई। मंगलवार को दूसरा मैच झुंझुनूं का राजसमंद के साथ खेला जाएगा।

इनका रहा सहयोग

मंडावरा दंगल के सफल आयोजन में पंचायत प्रशासक ग्यारसी लाल गुर्जर, अशोक शर्मा, दयाल सिंह, सुरेंद्र शर्मा और सुरेश चावड़ा सहित कई ग्रामीणों का विशेष सहयोग रहा। लोगों का कहना है कि पचलंगी और सराय सुंदरदास मेले के बाद वर्षों बाद ऐसा ऐतिहासिक मुकाबला देखने को मिला है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में विधायक की बेटी की कार बेकाबू, विधानसभा के सामने ट्रैफिक सिग्नल पोल और पेड़ से टकराई
जयपुर
MLA Harish Chaudhary Daughter Car Accident

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

07 Apr 2026 02:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhunjhunu / झुंझुनूं में असली दंगल: जब मैदान में उतरी ये लड़की, तो बड़े-बड़े पुरुष पहलवानों के छूट गए पसीने, नजारा देख सभी रह गए सन्न

बड़ी खबरें

View All

झुंझुनू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: ‘ये लोग मुझे मार डालेंगे’ मैसेज के 15 मिनट बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, पीहर-ससुराल पक्ष भिड़े

Sabina Bano death case-1
झुंझुनू

राजस्थान: ‘मैं भी कोणी रह सकूं तेरे बिन, आ रहा हूं’, पत्नी की मौत की खबर पर पति की सोशल मीडिया पर पोस्ट, फिर ट्रेन के आगे कूदा

Husband and Wife Suicide Case
झुंझुनू

झुंझुनूं में दिल दहलाने वाली वारदात: सुबह माता-पिता को जगाने गया था बेटा, कमरे का नजारा देख पैरों तले खिसक गई जमीन!

Rajasthan Crime
झुंझुनू

Rajasthan: 22 साल की उम्र में शहीद हुआ शेखावटी का लाल, 55 साल बाद बांग्लादेश ने भेजा मेडल, किया सम्मानित

Dharampal Dudi martyr
झुंझुनू

Jhunjhunu Murder : मुकेश हत्याकांड ने पकड़ा तूल, धरने पर बैठे ग्रामीण, संविदा पर नौकरी व ₹20 लाख मुआवजे की मांग

Jhunjhunu Mukesh murder case Ruckus Villagers sit on protest Demand for contract job and compensation of ₹20 lakh
झुंझुनू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.