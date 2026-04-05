Rajasthan News: ‘ये लोग मुझे मार डालेंगे’ मैसेज के 15 मिनट बाद विवाहिता की संदिग्ध मौत, पीहर-ससुराल पक्ष भिड़े

Jhunjhunu News: झुंझुनूं जिले के धनूरी थाना क्षेत्र के कोलिंडा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका 24 वर्षीय सबीना उर्फ सोनू पुत्री सलेमुद्दीन की शादी करीब ढाई वर्ष पहले इकरार खान के साथ हुई थी। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के समय उनकी हैसियत अनुसार सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े और घरेलू सामान दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर सबीना को लगातार प्रताड़ित किया जाता था।