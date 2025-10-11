झुंझुनूं में दबंगों की गुंडागर्दी, महिला पर फेंका लाल मिर्च पाउडर, नाबालिग बेटी को उठाने की कोशिश…लगाई आग

फोटो- पत्रिका नेटवर्क
Rajasthan News: झुंझुनूं के गुढ़ागौड़जी थानाक्षेत्र के बामलास गांव की नीम की ढाणी में एक परिवार पर कुछ लोगों की ओर से हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गुरुवार को कुछ लोगों ने महिला और उसकी नाबालिग बेटी पर हमला कर बेटी को जबरन उठाने की कोशिश की। विरोध करने पर महिला की आंखों में लाल मिर्च पाउडर फेंका गया।
जबकि बचाव में आए देवर पर कुल्हाड़ी और बिजली के केबल से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। शुक्रवार सुबह हमलावरों ने घर के बाहर खड़ी बाइक और पिकअप में आग लगा दी तथा खेतों में बिछी पानी की पाइप भी जला दी।
थानाधिकारी राम मनोहर ने बताया कि नीम की ढाणी निवासी सुमन देवी पत्नी बुद्धराम ने रिपोर्ट में बताया कि 3 अक्टूबर को गांव के कुछ लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की थी और जान से मारने की धमकी दी थी। इस मामले की रिपोर्ट 8 अक्टूबर को गुढ़ागौड़जी थाने में दर्ज कराई गई थी।
महिला ने फिर से आरोप लगाया है कि 9 अक्टूबर दोपहर करीब 2:30 बजे वे अपनी नाबालिग पुत्री के साथ घर पर थीं। तभी दो गाड़ियों में सवार होकर राकेश, उर्मिला देवी पत्नी श्रवण कुमार, सुरेश, राजकुमार निवासी नीम की ढाणी और खिरोड़ निवासी श्रवण अपने 4-5 अन्य साथियों के साथ पहुंचे।
आरोपियों ने आते ही गालियां दीं और उसकी नाबालिग बेटी को जबरदस्ती उठाने का प्रयास किया। विरोध करने पर सुमन देवी पर लाल मिर्च पाउडर फेंका गया। चीख-पुकार सुनकर सुमन देवी के देवर लोकूराम पुत्र मोतीराम मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव का प्रयास किया। इस दौरान हमलावरों ने उन पर लकड़ी, कुल्हाड़ी और बिजली के केबल से वार किए, जिससे उनके सिर, हाथ और पीठ पर गंभीर चोटें आईं।
शुक्रवार सुबह आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी बाइक, खेत में लगी पाइप और पिकअप में आग लगा दी और फरार हो गए। थानाधिकारी रामनोहर ने बताया कि आगजनी की घटना पर वे मौके पर पहुंचे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिकअप व बाइक में किसी बाहरी व्यक्ति ने आग नहीं लगाई। प्रथम दृष्टया खुद ही परिवार के किसी सदस्य की ओर से वाहनों को आग के हवाले किया गया। मामले की जांच की जा रही है।
झुंझुनू
राजस्थान न्यूज़
