झुंझुनूं में दबंगों की गुंडागर्दी, महिला पर फेंका लाल मिर्च पाउडर, नाबालिग बेटी को उठाने की कोशिश…लगाई आग

शुक्रवार सुबह आरोपियों ने घर के बाहर खड़ी बाइक, खेत में लगी पाइप और पिकअप में आग लगा दी और फरार हो गए। थानाधिकारी रामनोहर ने बताया कि आगजनी की घटना पर वे मौके पर पहुंचे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पिकअप व बाइक में किसी बाहरी व्यक्ति ने आग नहीं लगाई। प्रथम दृष्टया खुद ही परिवार के किसी सदस्य की ओर से वाहनों को आग के हवाले किया गया। मामले की जांच की जा रही है।