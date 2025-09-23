Rajasthan: प्रदेश के 1 लाख शिक्षकों को पास करनी पड़ेगी ‘TET परीक्षा’, शिक्षकों में बढ़ी बेचैनी; जानें क्यों

सैकंड ग्रेड व व्याख्याताओं के लिए यह नियम लागू नहीं होगा। यह केवल तृतीय श्रेणी शिक्षकों के लिए लागू होगा। शिक्षक नेताओं ने बताया, राजस्थान में वर्ष 2012 व उसके बाद तृतीय श्रेणी शिक्षकों की नियुक्ति टेट व रीट के माध्यम से हुई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश वर्ष 2012 व उसके बाद नियुक्त हुए शिक्षकों के लिए लागू नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही यह पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है। यह निर्णय उन पर लागू होगा जो वर्ष 2012 या इससे पहले तृतीय श्रेणी पद पर नियुक्ति हैं।